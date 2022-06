Welke schoenen zijn het beste voor wandelen?

Geen enkele wandelschoen is ideaal voor elk type wandeling. Vind je comfort het allerbelangrijkste of wil je liever schoenen die geschikt zijn voor lange afstanden? Op wat voor soort ondergrond zul je meestal wandelen? En hoe belangrijk zijn kleur en design voor jou als je nieuwe schoenen aan je garderobe wilt toevoegen?



Of je nu prioriteit geeft aan comfort, afstand, terrein of stijl, je kunt altijd Nike wandelschoenen vinden die aan je wensen voldoen.



COMFORT



Misschien maak je elke morgen een wandeling voor je naar werk gaat, of geniet je van lange wandelingen met je partner, een vriend, of je trouwe viervoeter. In al die gevallen heb je vanaf de allereerste stap demping en comfort nodig.



Kies voor schoenen met Nike React demping, dat zowel zacht als responsief is. En kies ook voor een paar met een comfortabel bovenwerk. Bovenwerk van Nike Flyknit geeft ondersteuning waar die het meest nodig is en is zo flexibel en ventilerend dat het voelt alsof je sokken aan hebt.



AFSTAND



Als je serieuze afstanden aflegt (in een serieus tempo), dan wil je graag schoenen die goed presteren. Kies in dat geval voor een stabiele en ondersteunende schoen met lichte foamdemping voor het absorberen van schokken. Nike ZoomX foam zorgt voor de grootst mogelijke energieteruggave, zodat je flinke afstanden aankunt.



STIJL



Wil je op straat opvallen? Of op de baan... of in de supermarkt? Ook dan is het belangrijk dat je schoenen comfortabel zitten. Gelukkig zijn ook de meest iconische Nike schoenen, die je laten shinen bij elke stap, voorzien van demping en ondersteuning. De Nike Huarache sneakers zijn bijvoorbeeld een tijdloze, maar opvallende aanwinst voor elke garderobe die is geïnspireerd op de jaren '90.



TERREIN



Je bent niet bang voor ruiger terrein en je wilt goede grip op paden. Je bent het liefst altijd buiten en modder op je schoenen deert je niet. Als je jezelf hierin herkent, kun je het beste een paar trailrunningschoenen scoren met een bovenwerk dat je beschermt tegen stenen en gruis, een middenzool die demping en stabilisatie biedt en een buitenzool die ook op ruig terrein voldoende grip heeft. De trailrunningschoenen van Nike bieden goede bescherming én ventilatie, zodat je voeten kunnen ademen terwijl je je ding doet.



DESIGN EN MATERIALEN



Let bij het zoeken naar Nike wandelschoenen op de volgende termen, zodat je het beste paar kunt kiezen.

Zoom: responsief en licht voor trainingen en wedstrijden

React: zacht en veerkrachtig, maar ook licht en duurzaam voor langdurig comfort

Air: maximale demping en responsiviteit voor een prettige ervaring

Free: minimalistisch en flexibel voor een natuurlijk en vrij gevoel

Shield: waterafstotende schoenen, omdat regen je er niet van weerhoudt te gaan wandelen

Flyknit: bovenwerk dat je voet omsluit als een comfortabele sok

ACG: All Conditions Gear waarmee je in weer en wind naar buiten kunt