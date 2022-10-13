Shop nu de beste roze Nike sport-bh's

Shop nu Nike's beste roze sport-bh's om nu te shoppen
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Kies voor minimale tot maximale ondersteuning en voeg een vleugje roze toe aan je outfit met deze sport-bh's van Nike.
Deze roze sport-bh's van Nike zijn comfortabel, ondersteunend en ventilerend. Zweetafvoerende materialen zoals Dri-FIT houden je koel terwijl je je in het zweet werkt, en dankzij kenmerken zoals verwijderbare pads en verstelbare bandjes kun je de pasvorm aanpassen.
Bekijk de beste Nike sport-bh's met verschillende niveaus van ondersteuning voor iedere activiteit — in prachtig roze.
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De beste Nike sport-bh's met lichte ondersteuning
Sport-bh's met lichte ondersteuning, ideaal voor low-impact-activiteiten zoals yoga en pilates, leveren maximale ventilatie dankzij hun lichte materialen en minimale vulling.
1.Nike Dri-FIT Indy Icon Clash sport-bh
De Indy Icon Clash is een sport-bh met dunne bandjes en een dubbellaags design. Het is een veelzijdig artikel dat zowel los als onder een tanktop gedragen kan worden. De lage, uitgesneden achterkant biedt volledige bewegingsvrijheid en de Swoosh logo's in reliëf op de voorkant creëren een uniek, golvend patroon in Archaeo Pink.
2.Nike Dri-FIT Indy sport-bh
De Nike Indy heeft een sportief design met mesh vlakken om ventilatie te bevorderen. Deze felroze sport-bh, verkrijgbaar in zowel standaard als plus-size, is ideaal voor de hele dag. Elastisch materiaal en minimale, aangehechte naden voorkomen wrijving, terwijl de verwijderbare pads en nauwsluitende pasvorm extra ondersteuning bieden. Plus: dit product is gemaakt van materiaal met meer dan 50% gerecyclede polyestervezels.
3.Nike Dri-FIT Indy Luxe sport-bh
Deze sport-bh van de Nike Luxe lijn is gemaakt van een soepele nylon-elastaanmix. Ingenaaide vulling uit één stuk beweegt met je mee en voelt aan als een tweede huid. Wanneer je je look wilt veranderen, maak je de bandjes los en kruis je ze aan de achterkant. Ontdek de Indy Luxe in een aardse Fossil-Rose kleurencombinatie.
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De beste Nike sport-bh's met medium ondersteuning
Voor algemene work-outs en dagelijks draagplezier bieden sport-bh's met medium ondersteuning zowel ondersteuning als ventilatie voor activiteiten van krachttraining tot tennis.
1.Nike Dri-FIT Swoosh sport-bh
Een eenvoudige, gestroomlijnde sport-bh zoals de Nike Dri-FIT Swoosh is een veelzijdige basic in je kledingkast. Deze felroze klassieker met racerback is ondersteunend genoeg voor gewichtheffen, maar ook ventilerend genoeg voor een indoor fietsles. Wil je opvallende merkdetails? Ga dan voor de versie met logographic.
2.Nike Dri-FIT Swoosh sport-bh voor moeders
De Nike Dri-FIT Swoosh sport-bh voor moeders, ontworpen voor diegenen die borstvoeding geven, is een sport-bh met medium ondersteuning die is gemaakt van zweetafvoerend materiaal met overlappende laagjes voor eenvoudige toegang. De band aan de achterkant is verstelbaar, zodat je de pasvorm van de bh kunt aanpassen wanneer je borstgrootte verandert. De gekruiste achterkant biedt extra ondersteuning.
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De beste Nike sport-bh's met complete ondersteuning
Sport-bh's met complete ondersteuning zijn gemaakt voor high-impact activiteiten zoals HIIT en danslessen, omdat ze ondersteuning en compressie bieden met dikkere materialen en vulling.
1.Nike Impact Strappy sport-bh
Deze felroze sport-bh met complete ondersteuning is ontworpen om je koel te houden tijdens stevige work-outs. Er zitten perforaties in de band aan de voorkant om ventilatie te bevorderen en dubbele bandjes creëren een design met open rug om te voorkomen dat zweet opbouwt. Het elastische Dri-FIT materiaal voert zweet af, terwijl het tegelijkertijd nauwsluitende ondersteuning biedt.
2.Nike FE/NOM Flyknit sport-bh
De FE/NOM Flyknit, verkrijgbaar in een lichtroze kleurencombinatie met witte strepen, is een opvallend kledingstuk. Voorgevormde cups leveren ondersteuning en structuur, terwijl het Flyknit materiaal een nauwsluitende compressiepasvorm biedt die alles op z'n plek houdt tijdens activiteiten zoals box jumps en sprints.
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Tekst: Hannah Singleton