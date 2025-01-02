Zo meet je de juiste maat voor je Nike sport-bh

Een sport-bh is voor veel atleten een cruciaal onderdeel van hun trainingsoutfit. Volgens Tara Sweeney, technisch designer van sport-bh's bij Nike, is dit kledingstuk zo belangrijk omdat het van alle kleding die een atleet bezit het meest technische item is.

Maar de perfecte pasvorm heeft niet alleen te maken met de juiste maten. "Een goede sport-bh moet comfortabel zijn, maar ook precies de ondersteuning bieden die past bij de omvang en stevigheid van je borsten, je lichaamstype en het soort training dat je doet", zegt Sweeney.

Sweeney vertelt je ook hoe je je eigen maat kunt opmeten om de juiste bh-maat te kunnen vinden.