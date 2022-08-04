De beste plus-size sport-bh's van Nike
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Ontdek de beste plus-size sport-bh's van Nike die op het hoogste niveau functioneren zodat ze je levensstijl bij kunnen houden.
Je kunt een goede sport-bh een beetje beschouwen als de basis van je fitnessroutine. Wanneer je een sport-bh vindt die goed past en lekker zit, voel je je zelfverzekerd en klaar voor elke work-out. Sport-bh's van Nike zijn verkrijgbaar in drie verschillende ondersteuningsniveaus: licht, medium en complete ondersteuning, van maat XS (cupmaat A tot C) tot 3X (cupmaat F tot G).
Als je gaat shoppen voor een nieuwe plus-size sport-bh, hoe weet je dan welke stijlen of ondersteuningsniveaus bij je passen?
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Hoe kies je de beste plus-size sport-bh's voor jou?
Het vinden van de juiste sport-bh gaat over meer dan alleen de juiste maat (hoewel het dragen van de juiste cupmaat erg belangrijk is). Het vinden van een bh die voor jou de juiste mate van comfort en ondersteuning biedt, is al even belangrijk.
Er is niet één ondersteuningsniveau dat geschikt is voor alle activiteiten of alle mensen; ongeacht welke maat je draagt. Begin je zoektocht door te bedenken wat goed voelt voor de verschillende activiteiten die je onderneemt terwijl je je nieuwe bh draagt.
- Hoge ondersteuning: is het belangrijk voor je dat je de beweging van je borsten zoveel mogelijk beperkt gedurende de dag of tijdens een work-out? Zo ja, kies dan voor een compressie-bh met hoge ondersteuning. Als je graag de druk van je schouders wilt halen, probeer dan een ondersteunende bh met brede bandjes.
- Lichte ondersteuning: als je liever een meer natuurlijke pasvorm hebt die je borsten niet nauw omsluit, kies dan voor een bh met lichte ondersteuning. Bh's met lichte ondersteuning zijn er niet alleen voor kleine cupmaten. Deze bh's – zoals bijvoorbeeld de Nike Dri-FIT Alate Minimalist – bieden een low-profile ontwerp in een ruime keus aan maten.
- Medium ondersteuning: als je ergens tussenin valt — je wilt wel wat ondersteuning maar je vindt een bh met hoge ondersteuning te nauwgesloten zitten — is een bh met medium ondersteuning misschien precies wat je zoekt.
Belangrijkste kenmerken waar je op moet letten bij een sport-bh
1.Verstelbare bandjes
Als je op zoek bent naar een bh die als gegoten zit, is het fijn als je de bandjes zelf kunt verstellen. Bandjes zijn een belangrijk onderdeel van elke sport-bh omdat ze zorgen voor een evenwichtige pasvorm door het gewicht van de borsten te verdelen en de druk op de onderband te verlichten. Goed passende bandjes moeten zorgen voor een stevige, maar comfortabele druk.
2.Type sluiting
Het juiste type sluiting hangt helemaal af van je persoonlijke voorkeur. Bedenk goed of je een pullover-model wilt, met sluiting aan de voorkant of aan de achterkant. Er zijn Nike plus-size sport-bh's met al dit soort sluitingen.
3.Cuptype
Als het gaat om vulling en cuptype zijn er non-padded bh's, padded bh's en omsluitende bh's, die compressie en vorm bieden.
De beste Nike plus-size sport-bh's
1. Nike Alate
De Nike Alate bh-lijn is ontworpen om aan te voelen als een tweede huid tijdens al je dagelijkse bewegingen. Nike Alate bh's zijn zo zacht en comfortabel dat je vergeet dat je ze draagt.
Bovendien zijn ze gemaakt van Nike Dri-FIT materiaal, dat vocht van de huid afvoert en zweet snel laat verdampen, zodat je koel en droog blijft. Bekijk de stijlen met een lichte ondersteuning, zoals de Nike Dri-FIT Alate Minimalist, of stijlen met een medium ondersteuning, zoals de Nike Yoga Dri-FIT Alate Curve.
2. Nike Swoosh
Probeer voor de meest iconische Nike sport-bh eens de Nike Swoosh: een klassieke pullover-bh met racerback. Afhankelijk van de specifieke stijl kun je een Nike Swoosh bh vinden met medium of complete ondersteuning. Sommige van deze bh's hebben geen vulling en sommige hebben een uitneembare vulling uit één stuk.
3. Nike Indy
De Nike Indy bh is sportief en dynamisch voor alle soorten beweging, en is verkrijgbaar in een ruime keus aan kleuren in drie verschillende plus-size stijlen: V-hals, U-hals en lang. De bandjes van deze Nike Indy bh's kunnen aan de voorkant worden versteld, zodat je ze makkelijk strakker of losser kunt maken. Uitneembare cups zorgen voor een extra veelzijdige en flexibele pasvorm.
4. Nike Alpha
De Nike Alpha is een sport-bh met complete ondersteuning die compressie combineert met padded cups. Op die manier wordt elke borst goed omsloten en beweging beperkt. De extra brede bandjes zijn verstelbaar aan de voorkant, en een clip aan de achterkant zorgt voor een extra zeker gevoel. Deze sport-bh is verkrijgbaar in twee stijlen: eentje met een rits aan de voorkant voor gemakkelijk aan- en uittrekken en eentje in een traditionele tanktopstijl die je aan de achterkant vastklikt.
Tekst: Jennifer Davis-Flynn