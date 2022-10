Zo krijg je echte antwoorden online, volgens auteur Safiya Noble

De waarheid is te achterhalen. Al lukt dit misschien niet binnen 0,03 seconden, zoals de meeste internetgebruikers tegenwoordig verwachten, aldus Safiya Noble, PhD, universitair docent informatiewetenschappen aan de UCLA. In deze aflevering van 'Trained' praat de auteur van 'Algorithms of Oppression' met Nike Senior Director of Performance Ryan Flaherty over hoe Big Tech- en mediabedrijven zoekresultaten manipuleren om hun inkomsten te verhogen en onze spanningsboog te verkorten — en hoe deze veranderingen onze maatschappij beïnvloeden. Ook vertelt ze hoe bepaalde soorten informatie niet goed overkomen via het internet en waarom het zo belangrijk is dat we ons bewust blijven van de ingrediënten in ons digitale dieet. Het is altijd verleidelijk om voor AI te gaan in plaats van IRL, maar de inzichten van Noble kunnen ons helpen om een aantal eenvoudige veranderingen aan te brengen in onze dagelijkse gewoontes.