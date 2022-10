Waarom je je je vaardigheden moet verbreden, volgens auteur David Epstein

Als je aan David Epstein, auteur van New York Times-bestsellers en sportwetenschappelijk journalist, vraagt naar zijn mening over het jaar 2020, zal hij zoiets antwoorden: het is dit soort van onvoorspelbare of ''gekke'' situaties die tot groei leiden, als je weet hoe je ermee om moet gaan. Dit leer je in deze aflevering van 'Trained'. Epstein spreekt via videochat met presentator Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance, member van de Nike Performance Council en trainer van topatleten. Epstein legt uit waarom een klein beetje ervaring opdoen met van alles (sporten, onderwerpen, vaardigheden) beter is dan je specialiseren in één ervan, waarom succes niet lineair is of van je leeftijd afhangt en wat we onszelf kunnen afvragen om meer voldoening in het leven te vinden, binnen en buiten de sportschool.