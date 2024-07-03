Achter de schermen: het ontwerpproces van de elite atletiektenues van Nike voor dames
Productnieuws
Het creëren van elite atletiektenues duurt drie tot vier jaar, vanaf het onderzoek tot aan de lanceringsdatum.
Het creëren van elite atletiektenues voor door Nike gesponsorde sportbonden in Parijs is geen lichte taak. Het designteam begint al jaren van tevoren met het plannen en uitstippelen van een lang meerstapsproces waarin sportonderzoek, gegevens uit allerlei bronnen en feedback van atleten aan bod komen.
Hoewel de meeste fans alleen het eindproduct te zien krijgen, is het achter de schermen een voortdurende drukte van belang. Het doel is een atletiektenue te ontwerpen waarin de meest geavanceerde technologie is verwerkt; niet alleen om tegemoet te komen aan de uiteenlopende stijlvoorkeuren van topatleten maar ook de functionaliteit en prestaties ervan te maximaliseren - met een focus op het vrouwentenue en haar specifieke behoeften.
"Nike werkt heel nauw samen met atleten", zegt afstandsloper Keira D'Amato in een artikel in atletiekmagazine Citius Mag. "We zijn jarenlang aan het testen, uitproberen, feedback geven. Het is geen kwestie van zo nu en dan bij elkaar komen en zeggen: 'Dit vinden we leuk'. Ze geven ons de tenues, we nemen ze mee naar huis en dragen ze zoals we dat ook in een echte wedstrijd of training zouden doen. We vullen enquêtes in en laten weten wat we ervan vinden. Ik ben echt trots op deze collectie, omdat ze die echt voor ons hebben ontworpen, op basis van onze feedback."
Dit is wat er allemaal komt kijken bij het maken van Nike atletiektenues voor de sportieve zomer van 2024, vanaf het begin van het designproces tot het testen door de atleten zelf.
Ontwerpen voor de atleet: het begint met de juiste gegevens
In de sportcollectie voor 2024 vind je de meest datagestuurde atletiekkleding die Nike ooit heeft gemaakt. Het tenue is ontworpen met behulp van Nike's NXT-computerontwerpprogramma en eigen sportonderzoek, waardoor het ontwerp en de constructie van de kleding pixel voor pixel en steek voor steek nauwkeurig zijn. De lichamen van atleten worden in het laboratorium van Nike in 4D vastgelegd en bestudeerd. Er wordt gekeken naar de beweging van atleten, warmtezones, zweetzones en meer, en deze informatie wordt gebruikt om de ventilatie en stretch in kaart te brengen voor een ideale pasvorm en bewegingsvrijheid.
De tenues bevatten Dri-FIT ADV en andere innovatieve technologieën waarmee een hoogpresterend zweetafvoerend materiaal van microvezels en polyester wordt gemaakt. Het doel is atleten droog en comfortabel te houden tijdens de wedstrijd.
De door het Nike designteam verzamelde gegevens worden gebruikt om een reeks designs te ontwerpen voor atleten in uiteenlopende disciplines. Er wordt rekening gehouden met verschillende lichaamstypes en maten, en de speciale behoeften van alle genders.
Voor dames creëerde het designteam atletiektenues met geïntegreerde bh's waaronder vrouwelijke atleten aparte Swoosh-bh's kunnen dragen als ze dit willen. Het resultaat is een combinatie van kledingstukken die goed op elkaar afgestemd zijn. Ook voor de heren bestaat er een gevarieerd aanbod, met designs op basis van lichaamsdefinitie en specificaties voor elk atletiekonderdeel.
Gezien de dynamiek en diversiteit van de atletieksport is innovatie van cruciaal belang. Zo heeft Nike nieuwe tops voor discuswerpers ontworpen die losser om het lichaam zitten en lichter zijn dan het vorige tenue. Op het discustenue voor dames zijn uitsparingen achter op de schouders aangebracht voor meer bewegingsvrijheid. De designers geven ook prioriteit aan veelzijdigheid en hebben daarom een nieuwe unitard met korte broek voor dames aan de collectie toegevoegd. Bovendien hebben ze het bestaande atletiekpak zo ontworpen dat atleten er ook shorts overheen kunnen dragen, als ze dat willen.
"We houden rekening met lichamen van alle genders in alle vormen, maten en vaardigheden", zegt Janett Nichol, Nike VP Apparel Innovation. "In de atletiek heb je bijvoorbeeld de marathonloper, de verspringer en de kogelstoter die allemaal weer andere kleding nodig hebben om optimaal te presteren. Het gebruik van de juiste data heeft echt een grote invloed op onze designs. We vragen onze atleten niet alleen om technische inzichten om de prestaties van onze kleding te verbeteren, maar ook om hun mening over de esthetiek van onze tenues."
Het kleursysteem dat we in onze wedstrijdtenues voor Parijs hebben gebruikt, noemen we Metaprism. We hebben de traditionele kleuren van de nationale sportbonden als basis genomen, en deze versterkt door vibraties te creëren met behulp van kleur, licht en beweging. In elk tenue zijn de nationale kleuren van het land verwerkt, maar dan in aangedikte vorm. De traditionele look en feel van de bond blijven behouden.
De tenues voor de voorrondes en halve finales bestaan voornamelijk uit effen tops, maar de tenues voor de finales hebben een all-over print — het is de eerste keer dat Nike een speciaal design heeft gemaakt voor de finales. Mede dankzij de datavisualisatie van het digitale ontwerpteam heeft het merk een uniek concept ontwikkeld dat we de 'emotie van beweging' noemen.
Het is het team gelukt om de in het Nike Sports Research Lab vastgelegde beweging van een langeafstandsloper om te zetten in een voortdurend veranderend, kleurgecodeerd deeltjesveld. Deze visualisaties zijn vervolgens direct omgezet in de 'emotie van beweging'-graphic. Hoewel er veel verschillende atletiekonderdelen zijn, is er één gemene deler: beweging. Deze tenues zijn gemaakt om atletische prestaties op het hoogste niveau te vieren.
Het resultaat is een collectie van bijna 50 items en meer dan een dozijn verschillende wedstrijdstijlen waaruit atleten kunnen kiezen.
Ontwerpen samen met de atleet: feedback van atleten is cruciaal
Nike gelooft dat de continue inbreng van atleten cruciaal is in het designproces van competitieve wedstrijdtenues. "Atleten worden vanaf het begin bij het designproces betrokken", zegt Sarah Gardner, Lead Product Line Manager Global Apparel bij Nike. Gardner zegt ook dat de designinspiratie voor het atletiektenue voor 2024 al in 2021 begon, toen Nike de atleten van de USA Olympic Trials vroeg om hun feedback te geven over het design van het jaar ervoor. "Dankzij de op dat moment beschikbare inzichten, konden we alvast een begin maken met onze designs voor Parijs 2024, maar de inzichten van en gesprekken met atleten hebben altijd een consistent onderdeel van ons proces uitgemaakt", zegt Gardner.
Gardner zegt dat discuswerpers bijvoorbeeld het liefst lichtere tops dragen, met prestatievriendelijkere materialen. Mannen en vrouwen zeiden dat ze de voorkeur geven aan strakke broekopties waarin ze vrij kunnen bewegen zonder ongewenste aandacht te trekken. "Vrouwen vinden het bijvoorbeeld belangrijk om voor hun wedstrijdtenue uit verschillende designopties te kunnen kiezen, en dit dan te combineren met hun eigen bh of andere tenue-items", zegt ze. "We hebben al deze feedback, en meer, in de designs voor onze tenues meegenomen."
De designers maken vervolgens prototypes van de designs. Nike vraagt de atleten dan om deze prototypes te testen en hun mening te geven over zaken zoals materiaal, gewicht en comfort. Nike bestudeert alle reacties zorgvuldig en maakt op basis daarvan het uiteindelijke design. Dit is een cruciaal onderdeel van het langdurige feedbackproces.
Zo heeft Nike het discussinglet en -top voor dames opnieuw ontworpen en een ander, meer bescheiden singlet gecreëerd. Dit damessinglet biedt meer bedekking rond de borst, oksels en rug dan het vorige tenue. De designers hebben ook extra materiaal aan de okselstukken toegevoegd voor extra bedekking aan de voorkant van het lichaam. De warming-upcollectie bevat meer opties voor laagjes, terwijl het waterdichte regenjack en de regenbroek nu gemaakt is van elastisch geweven materiaal voor meer stretch.
Hordeloopster Anna Cockrell, die in 2021 in Tokio meedeed, vertelt dat ze het tenue toen 'heel mooi' vond, maar dat het uiteindelijk te strak zat en haar niet genoeg bewegingsvrijheid gaf. Nike heeft hier rekening mee gehouden voor de tenues voor 2024. "De manier waarop het tenue voor 2024 meebuigt en meebeweegt, is enorm verbeterd", zegt ze nu.
Cockrell is fan van de hoge heuppunten op de unitard op een van de atletiektenues voor dames. "Ik vind dat heel erg fijn", zegt ze. "Ik was een van degenen die er tijdens de tests helemaal voor waren."
Ontwerpen voor en met de atleet: atleten kunnen meedoen aan niet-competitieve testronden
Wanneer atleten zich kwalificeren voor het Olympisch team van de VS, moeten ze een formulier invullen met hun maten en speciale tenuewensen. Ze krijgen ook de mogelijkheid om alle verschillende items te bekijken en uit te proberen.
Daarna worden de tenues vóór de echte wedstrijd aan de atleten gegeven. De atleten kunnen de tenues tijdens de training gebruiken en verschillende opties uitproberen om te bepalen waar hun voorkeur naar uitgaat.
De innovatie stopt echter niet bij Parijs. "We vragen atleten nu al om hun eerste reacties op het tenue, om ons zo een beter beeld te kunnen vormen van de dingen die we zouden kunnen veranderen in onze tenue-update voor de Olympische Spelen in LA in 2028", zegt Gardner.
Tekst: Korin Miller