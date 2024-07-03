Achter de schermen: het ontwerpproces van de elite atletiektenues van Nike voor dames

In de sportcollectie voor 2024 vind je de meest datagestuurde atletiekkleding die Nike ooit heeft gemaakt. Het tenue is ontworpen met behulp van Nike's NXT-computerontwerpprogramma en eigen sportonderzoek, waardoor het ontwerp en de constructie van de kleding pixel voor pixel en steek voor steek nauwkeurig zijn. De lichamen van atleten worden in het laboratorium van Nike in 4D vastgelegd en bestudeerd. Er wordt gekeken naar de beweging van atleten, warmtezones, zweetzones en meer, en deze informatie wordt gebruikt om de ventilatie en stretch in kaart te brengen voor een ideale pasvorm en bewegingsvrijheid.

De tenues bevatten Dri-FIT ADV en andere innovatieve technologieën waarmee een hoogpresterend zweetafvoerend materiaal van microvezels en polyester wordt gemaakt. Het doel is atleten droog en comfortabel te houden tijdens de wedstrijd.

De door het Nike designteam verzamelde gegevens worden gebruikt om een reeks designs te ontwerpen voor atleten in uiteenlopende disciplines. Er wordt rekening gehouden met verschillende lichaamstypes en maten, en de speciale behoeften van alle genders.

Voor dames creëerde het designteam atletiektenues met geïntegreerde bh's waaronder vrouwelijke atleten aparte Swoosh-bh's kunnen dragen als ze dit willen. Het resultaat is een combinatie van kledingstukken die goed op elkaar afgestemd zijn. Ook voor de heren bestaat er een gevarieerd aanbod, met designs op basis van lichaamsdefinitie en specificaties voor elk atletiekonderdeel.

Gezien de dynamiek en diversiteit van de atletieksport is innovatie van cruciaal belang. Zo heeft Nike nieuwe tops voor discuswerpers ontworpen die losser om het lichaam zitten en lichter zijn dan het vorige tenue. Op het discustenue voor dames zijn uitsparingen achter op de schouders aangebracht voor meer bewegingsvrijheid. De designers geven ook prioriteit aan veelzijdigheid en hebben daarom een nieuwe unitard met korte broek voor dames aan de collectie toegevoegd. Bovendien hebben ze het bestaande atletiekpak zo ontworpen dat atleten er ook shorts overheen kunnen dragen, als ze dat willen.

"We houden rekening met lichamen van alle genders in alle vormen, maten en vaardigheden", zegt Janett Nichol, Nike VP Apparel Innovation. "In de atletiek heb je bijvoorbeeld de marathonloper, de verspringer en de kogelstoter die allemaal weer andere kleding nodig hebben om optimaal te presteren. Het gebruik van de juiste data heeft echt een grote invloed op onze designs. We vragen onze atleten niet alleen om technische inzichten om de prestaties van onze kleding te verbeteren, maar ook om hun mening over de esthetiek van onze tenues."

Het kleursysteem dat we in onze wedstrijdtenues voor Parijs hebben gebruikt, noemen we Metaprism. We hebben de traditionele kleuren van de nationale sportbonden als basis genomen, en deze versterkt door vibraties te creëren met behulp van kleur, licht en beweging. In elk tenue zijn de nationale kleuren van het land verwerkt, maar dan in aangedikte vorm. De traditionele look en feel van de bond blijven behouden.

De tenues voor de voorrondes en halve finales bestaan voornamelijk uit effen tops, maar de tenues voor de finales hebben een all-over print — het is de eerste keer dat Nike een speciaal design heeft gemaakt voor de finales. Mede dankzij de datavisualisatie van het digitale ontwerpteam heeft het merk een uniek concept ontwikkeld dat we de 'emotie van beweging' noemen.

Het is het team gelukt om de in het Nike Sports Research Lab vastgelegde beweging van een langeafstandsloper om te zetten in een voortdurend veranderend, kleurgecodeerd deeltjesveld. Deze visualisaties zijn vervolgens direct omgezet in de 'emotie van beweging'-graphic. Hoewel er veel verschillende atletiekonderdelen zijn, is er één gemene deler: beweging. Deze tenues zijn gemaakt om atletische prestaties op het hoogste niveau te vieren.

Het resultaat is een collectie van bijna 50 items en meer dan een dozijn verschillende wedstrijdstijlen waaruit atleten kunnen kiezen.