Shop nu Nike's beste wandelrokken

Het weer kan onvoorspelbaar zijn, maar met deze praktische afritsbare rok ben je voorbereid op alle weersomstandigheden waarmee je te maken kunt krijgen. Het stevige, waterafstotende, geweven materiaal met UV-bescherming van deze wandelrok beschermt je bij regen of zonneschijn. Met een elastisch trekkoord bij de zoom kun je de vorm aanpassen en de omsloten elastische tailleband met riem zorgt voor een perfecte pasvorm. Opbergmogelijkheden zijn er ook in overvloed, met meerdere zakken en een karabijnhaak. Als het weer warmer wordt, rits je de afneembare onderste rok gewoon af.