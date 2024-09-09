Nike Trail kondigt Wildhorse 10 en Kiger 10 aan

Preview: de Nike Wildhorse 10 en Kiger 10
Productnieuws
De klassieke trailrunningschoenen worden steeds beter.
- In 2014 bracht Nike zijn eerste trailschoenen uit, waaronder de Kiger en Wildhorse. Daar waar de lichte Kiger is ontworpen voor trailraces onder de 50K, is de zwaardere Wildhorse ontworpen voor alles van korte trainingsruns tot ultramarathons.
- Sindsdien heeft Nike gewerkt aan het perfectioneren van beide schoenen. In april 2025 wordt van beide schoenen de tiende versie wereldwijd uitgebracht.
- Voor het eerst wordt de Nike Kiger 10 uitgerust met de Vibram Megagrip buitenzool, die verbeterde grip en stevigheid biedt. De schoen heeft ook een speciale binnenlaag in de voorvoet en Cushlon 3.0 foam in de middenzool.
- De Nike ReactX Wildhorse 10 heeft een 3 millimeter grotere stackhoogte dan de vorige versie, een speciale binnenlaag in de voorvoet en verbeterde teenbescherming. Dankzij Nike ReactX foam weegt de schoen 35 gram minder dan zijn voorganger.
Serieuze trailrunners stoppen nooit met proberen zich te verbeteren en Nike doet dat ook niet. In 2014 begon het bedrijf met het aanbieden van trailrunningsneakers, waaronder de Kiger en de Wildhorse. Voor wedstrijden onder de 50K creëerde Nike de minimalistische en lichte Kiger. Voor 5K's tot ultramarathons introduceerde het bedrijf de zwaardere Wildhorse, met verbeterde grip, demping en omsluiting. In de loop der jaren heeft Nike meerdere versies van beide schoenen uitgebracht en de designs steeds verder verfijnd. In april 2025 onthult het bedrijf de nieuwste modellen: de Nike Kiger 10 en de Nike ReactX Wildhorse 10.
De Nike Kiger 10 heeft een gripvaste, robuuste buitenzool met verbetering op slijtagegevoelige gebieden. Voor meer ondersteuning en demping bevat de schoen een speciale binnenlaag in de voorvoet en responsief Cushlon 3.0 foam in de middenzool. "Als je een snelle schoen met een laag profiel wilt die elk type terrein aankan, tot zo'n 50K, dan is dit de schoen voor jou", zegt Nike Trail atleet Bailey Kowalczyk, Nike's muze voor de Kiger. "Hij voelt snel, precies en stabiel aan op alles van vlak tot steil, technisch terrein."
Ondertussen is de Nike ReactX Wildhorse 10 ontworpen om de steilste uitdagingen op het pad te weerstaan. De nieuwe en verbeterde versie heeft een All-Terrain Compound buitenzool met een speciale binnenlaag en verbeterde teenbescherming. Ondanks een 3 millimeter grotere stackhoogte dan de vorige versie en verbeterde functies weegt de schoen 35 gram minder dan zijn voorganger. Nike React foam is namelijk vervangen door Nike ReactX foam, dat lichter en reactiever is. "Op wat voor terrein je ook gaat hardlopen en wat voor weer het ook is, de Wildhorse presteert geweldig op lange afstanden. Ik ga mijn volgende race van 200 mijl in de Wildhorse lopen," lacht Sally McRae, ultrarunner en Nike's muze voor deze schoen.
Wat betreft de race van de Nike designers naar de top? Er bestaat geen twijfel over dat ze zullen volharden in hun streven naar perfecte performance. "Eén ding dat ik altijd heb gewaardeerd aan Nike Trail is hoe iedereen die betrokken is bij het merk altijd denkt: 'Hoe kunnen we dit beter doen? Hoe kunnen we innovatiever zijn? Hoe kunnen we voorop lopen? Wat heeft de sporter nodig?'", vertelt McRae. Innovatie, zeker weten.