Roeier Arshay Cooper over hoe sport helpt bij het overwinnen van tegenslagen

Trained Podcast: sport als therapie met Arshay Cooper
Coaching
Elke slag leidde dit zwarte roeiteam uit het westen van Chicago naar een betere toekomst. Ontdek hun inspirerende verhaal.
Trained is een podcast over het nieuwste op het gebied van holistische fitness.
Arshay Cooper is opgegroeid in het westen van Chicago. Al het geweld om hem heen had zijn toekomst kunnen bepalen. Maar toen hij zich aansloot bij het eerste zwarte schoolroeiteam van het land, sloeg hij een andere weg in. Samen met zijn team opende hij deuren in een sport waarin diversiteit historisch gezien ontbrak. Inmiddels is hij een succesvolle kok, auteur en activist, en introduceert hij roeien bij community's met lage inkomsten, zodat kinderen een kans krijgen op een betere toekomst. In deze aflevering van Trained praat Arshay met presentator Jaclyn Byrer over hoe roeien zijn team hielp om trauma's uit het verleden te verwerken. Met gedetailleerde verhalen over zijn ervaringen als atleet en mentor laat hij ons zien dat een gebrek aan talent niet bestaat. Het draait om een gebrek aan kansen. Hij legt ook uit hoe we allemaal kunnen helpen om community's te verbeteren.
"Ik denk dat we strijden voor iets dat groter is dan wijzelf, groter dan een medaille. En dat heeft invloed gehad op onze schoolcarrière, ons leven en onze families."
Arshay Cooper
Roeier en auteur van A Most Beautiful Thing
Heb je een vraag over mindset, beweging, voeding, herstel of slaap? Of heb je een suggestie voor een gast of onderwerp? Stuur een e-mail naar Jaclyn op trained@nike.com, dan kijkt zij wat er mogelijk is.