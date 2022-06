Roeier Arshay Cooper over hoe sport helpt bij het overwinnen van tegenslagen

Arshay Cooper is opgegroeid in het westen van Chicago. Al het geweld om hem heen had zijn toekomst kunnen bepalen. Maar toen hij zich aansloot bij het eerste zwarte schoolroeiteam van het land, sloeg hij een andere weg in. Samen met zijn team opende hij deuren in een sport waarin diversiteit historisch gezien ontbrak. Inmiddels is hij een succesvolle kok, auteur en activist, en introduceert hij roeien bij community's met lage inkomsten, zodat kinderen een kans krijgen op een betere toekomst. In deze aflevering van Trained praat Arshay met presentator Jaclyn Byrer over hoe roeien zijn team hielp om trauma's uit het verleden te verwerken. Met gedetailleerde verhalen over zijn ervaringen als atleet en mentor laat hij ons zien dat een gebrek aan talent niet bestaat. Het draait om een gebrek aan kansen. Hij legt ook uit hoe we allemaal kunnen helpen om community's te verbeteren.