De beste materialen voor aquarobics voor beginners

Work-outs in het water kunnen om vele redenen goed voor je zijn: het is een vorm van beweging die weinig tot geen impact heeft op je gewrichten, en het kan ook als crosstraining dienen voor mensen die hun lichaam willen laten herstellen van high-impact sporten, zoals hardlopen.

Aquarobics draait om aerobische (of cardio-) oefeningen in het water, waaronder verschillende cardio-oefeningen die je op het droge doet, zoals wandelen, jumping jacks en arm- of beenheffen. Aquarobics kan ook dienen als een vorm van weerstandstraining. In het water is er meer weerstand dan in de lucht, dus work-outs in het water kunnen je helpen kracht en conditie op te bouwen met minder impact op je gewrichten.

"Hou er rekening mee dat je jouw weerstandsniveau voor het grootste deel zelf bepaalt", vertelt Courtney Virden, een aquarobicsinstructeur uit Calabasas, Californië. "Dus als je langzaam beweegt, zul je niet veel weerstand hebben. En als je snel beweegt, creëer je een enorme hoeveelheid weerstand."

Om optimaal te profiteren van een sessie in het zwembad, raadt Virden aan om bepaalde materialen voor aquarobics te gebruiken. Zo maak je de work-out uitdagender. Ontdek Virdens tips voor leuke en nuttige materialen, waarmee je de waterwork-outs interessant (en effectief) kunt houden.