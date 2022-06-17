De beste materialen voor aquarobics voor beginners

Aquarobics voor beginners: de beste gear voor de work-out
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Bekijk deze acht materialen voor aquarobics die je helpen je work-out in het zwembad te verbeteren, volgens een aquarobicsinstructeur.
Work-outs in het water kunnen om vele redenen goed voor je zijn: het is een vorm van beweging die weinig tot geen impact heeft op je gewrichten, en het kan ook als crosstraining dienen voor mensen die hun lichaam willen laten herstellen van high-impact sporten, zoals hardlopen.
Aquarobics draait om aerobische (of cardio-) oefeningen in het water, waaronder verschillende cardio-oefeningen die je op het droge doet, zoals wandelen, jumping jacks en arm- of beenheffen. Aquarobics kan ook dienen als een vorm van weerstandstraining. In het water is er meer weerstand dan in de lucht, dus work-outs in het water kunnen je helpen kracht en conditie op te bouwen met minder impact op je gewrichten.
"Hou er rekening mee dat je jouw weerstandsniveau voor het grootste deel zelf bepaalt", vertelt Courtney Virden, een aquarobicsinstructeur uit Calabasas, Californië. "Dus als je langzaam beweegt, zul je niet veel weerstand hebben. En als je snel beweegt, creëer je een enorme hoeveelheid weerstand."
Om optimaal te profiteren van een sessie in het zwembad, raadt Virden aan om bepaalde materialen voor aquarobics te gebruiken. Zo maak je de work-out uitdagender. Ontdek Virdens tips voor leuke en nuttige materialen, waarmee je de waterwork-outs interessant (en effectief) kunt houden.
8 essentials voor aquarobics
1. Zwemkleding
Laten we bij het begin beginnen: bereid je voor op je work-out in het water door eerst je performance-zwemkleding aan te trekken. Nike biedt een scala aan zwemkleding voor dames en heren aan, waaronder badpakken, bikini's, zwembroeken, jammers en zwemboxers. Voor extra bescherming kun je jouw zwemkleding combineren met een hydroguard zwemshirt. En smeer onbedekte huid goed in met zonnebrandcrème.
2. Drijfriem
Veel hardlopers (of andere atleten die high-impact sporten spelen) moeten na een blessure hardlopen in het zwembad. Hardlopen in het zwembad is een low-impact alternatief voor hardlopen op straat en kan bijdragen aan herstel na een blessure.
"Het dragen van een [drijf]riem zorgt ervoor dat je blijft drijven in het diepe en bij veel oefeningen zul je je diepe buikspieren moeten gebruiken om rechtop te blijven", zegt Virden. "Je kunt hiermee ook meer dynamische bewegingen in het water doen."
Je kunt niet alleen hardlopen en wandelen in het zwembad, maar je kunt ook plyometrische oefeningen proberen. Dit soort training is bedoeld om je te helpen kracht en explosiviteit op te bouwen. Springen is hiervan een onderdeel, omdat je hierbij jezelf in korte intervallen maximaal moet inspannen. Op het droge oefenen plyometrische sprongen druk uit op de gewrichten, maar in het water kun je ze doen zonder het lichaam te belasten.
"Je kunt plyometrische sprongen in het ondiepe doen, wandelen of hardlopen in het ondiepe of in het diepe met een drijfriem", voegt Virden toe. "Alle niveaus kunnen [plyometrische oefeningen] doen. Een beginner zou alleen wat minder explosiviteit hebben dan iemand die aan springtraining doet. Het water werkt in je voordeel, omdat de impact op je gewrichten hierdoor enorm veel kleiner is."
3. Handgewichten
Handgewichten voegen in het zwembad weerstand toe aan oefeningen. Dit kan helpen om kracht en conditie op te bouwen wanneer je in het water traint, zegt Virden. Je kunt bewegingen doen zoals basisrijen, passen naar voren en biceps curls met gewichten. Virden raadt aan om creatief aan de slag te gaan en oefeningen die je buiten het zwembad doet ook in het water te doen, maar dan met de gewichten om de work-out uitdagender te maken.
4. Zwemschoenen
Zwemschoenen zijn een ander soort gewichten die Virden aanraadt tijdens work-outs in het zwembad. Omdat ze aan de voeten worden gedragen, voegen ze weerstand toe om het onderlichaam te versterken. Ze bieden dezelfde voordelen als de handgewichten hebben voor het bovenlichaam.
Net als bij oefeningen met hand- of lichaamsgewicht geldt: hoe sneller je een oefening met zwemschoenen aan uitvoert, hoe meer weerstand je creëert in het water. Zorg er wel voor dat je de juiste techniek toepast wanneer je het tempo opvoert.
5. Kickboard
Als je geen drijfriem hebt, maar wel beschikt over een kickboard, kan dit ook een effectief hulpmiddel zijn om de beenspieren te versterken en tegelijkertijd een stevige cardiowork-out in het water te doen. Hou het kickboard voor je, terwijl je jezelf vooruit duwt in het water.
6. Badmuts
Een badmuts is een handig accessoire voor aquarobics, omdat het voorkomt dat je haar beschadigd raakt door chloor en het loshangend haar uit je gezicht en uit het zwembad houdt. Nike biedt verschillende soorten siliconen badmutsen in verschillende kleuren.
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7. Zwemtas
Een zwemtas is een onmisbaar accessoire om al je aquarobicsmaterialen van en naar het zwembad mee te nemen. Nike biedt een scala aan zwemtassen in verschillende kleuren en patronen. Ze zijn geperforeerd, waardoor water eruit kan lopen. Je zwemkleding, handdoek en andere items kunnen opdrogen, zelfs als ze in je tas zijn opgeborgen.
8. Zwembril
Een zwembril helpt om te voorkomen dat er water in je ogen komt en exemplaren met spiegelglazen verminderen schitteringen op het water en UV-straling. Als je je hoofd boven water wilt houden tijdens een work-out, heb je misschien geen zwembril nodig. Toch is het een goed idee om er een bij de hand te hebben, in het geval dat je onder water zwemt tijdens de work-out.
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Tekst: Emilia Benton