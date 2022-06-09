Nike's beste zwemgear

Zwemmen is een uitstekende cardiovasculaire training voor het hele lichaam waarmee je je hartslag verhoogt zonder de impact op het lichaam van hardlopen. Dit maakt het tot een zeer effectieve optie voor crosstraining. Tijdens het zwemmen profiteer je van de voordelen van aerobe inspanning met een hoge intensiteit, en ontlast je toch je lichaam.

Of je nu pas leert zwemmen, met een nieuwe routine van baantjes trekken begint of af en toe je trainingsschema wilt aanvullen met een zwemwork-out; je zult meer nodig hebben dan alleen zwemkleding om optimaal te presteren in het water. Dit zijn zes zwemgear essentials die je bij je moet hebben voor je work-out in het zwembad.