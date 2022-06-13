Zo zet je een badmuts op

Als je een nieuwe badmuts koopt, loopt er over het midden van de badmuts vaak een plooi als gevolg van de verpakking. Als je een badmuts goed opzet, moet die plooi precies over het midden van je hoofd liggen, van voor- tot achterkant. (Stel het je zo voor dat die lijn in dezelfde richting loopt als een haaienvin bovenop je hoofd.)

Als je de muts overdwars opzet, met de plooi van oor tot oor, zorgt dat voor meer wrijving in het water. Aangezien een van de voordelen van een badmuts een verminderde weerstand in het water is, moet je de muts goed uitlijnen als je hem opzet.

Zorg ervoor dat de muts naar beneden is getrokken tot het midden van je voorhoofd en niet slechts tot je haargrens komt. Zo blijft de muts goed zitten als je in het water duikt.