Familieroots motiveerden atlete en model Amira Natanne om haar dromen na te jagen

Amira richtte haar vizier in plaats daarvan op New York en de universiteit. Vier jaar lang dompelde ze zichzelf onder in zoveel mogelijk buitenschoolse activiteiten op Lutcher High School. Ze was lid van de schietvereniging, deed aan polsstokhoogspringen, volgde diverse plusklassen en zat in het powerlift-team. "Dat powerliften vond ik zo gaaf," vertelt ze. "Echt, ik was er dol op. Niet dat ik er goed in was, maar het team was echt heel goed. Won tien kampioenschappen. We hadden echt talenten binnen het team. Ik was er niet een van, maar deed wel zoveel mogelijk mijn best."



Na talloze aanmeldbrieven te hebben verstuurd en

in 2015 te zijn toegelaten tot New York University, vloog Amira van Louisiana naar New York voor een nieuw hoofdstuk in haar leven, met nieuwe klasgenoten.



"Veel mensen die ik leerde kennen waren de eerste in hun familie," vertelt ze. "Hierdoor voelde ik me thuis en werd alles net wat makkelijker."