Bh By Adwoa

Bra By Adwoa is het nieuwste deel in onze serie 'Bra By'. Deze keer neemt de iconische fashionista, model, actrice en activist Adwoa Aboah de regie in handen. Via haar platform en podcast 'Gurls Talk' predikt ze het belang van zelfliefde bij haar community. Dit deel van 'sport-bh nieuwe stijl' is daarin niet anders. Duik met Adwoa in het hoe, wat, waarom en wanneer van sport-bh-stijl.