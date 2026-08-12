Older Kids Clothing

Nike Sportswear
Nike Sportswear Older Kids' Oversized T-Shirt
Nike Sportswear
Older Kids' Oversized T-Shirt
RM 89
F.C. Barcelona Away
F.C. Barcelona Away Older Kids' Kobe Football Woven Jacket
Recycled Materials
F.C. Barcelona Away
Older Kids' Kobe Football Woven Jacket
RM 255
FC Barcelona Away
FC Barcelona Away Older Kids' Kobe Dri-FIT Football Shorts
Recycled Materials
FC Barcelona Away
Older Kids' Kobe Dri-FIT Football Shorts
RM 165
Nike Sportswear
Nike Sportswear Older Kids' T-Shirt
Nike Sportswear
Older Kids' T-Shirt
RM 89
Nike Multi Refresh
Nike Multi Refresh Older Kids' (Boys') Top
Recycled Materials
Nike Multi Refresh
Older Kids' (Boys') Top
RM 95
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Older Kids' Nike Dri-FIT Football Shorts
Recycled Materials
Kylian Mbappé Academy
Older Kids' Nike Dri-FIT Football Shorts
RM 125
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Older Kids' Woven Joggers
Just In
Nike Sportswear Club
Older Kids' Woven Joggers
RM 145
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Older Kids' (Girls') Dri-FIT Joggers
Nike Pro Fleece
Older Kids' (Girls') Dri-FIT Joggers
RM 145
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Older Kids' (Girls') Quarter-Zip Top
Nike Sportswear Studio Fleece
Older Kids' (Girls') Quarter-Zip Top
RM 165
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Older Kids' Denim Shorts
Nike Sportswear Collection
Older Kids' Denim Shorts
RM 165
Nike Sportswear
Nike Sportswear Older Kids' Dri-FIT Tracksuit
Recycled Materials
Nike Sportswear
Older Kids' Dri-FIT Tracksuit
RM 235
Nike DNA
Nike DNA Older Kids' 12.5cm (approx.) Basketball Shorts
Recycled Materials
Nike DNA
Older Kids' 12.5cm (approx.) Basketball Shorts
RM 129
Paris Saint-Germain Academy Pro
Paris Saint-Germain Academy Pro Older Kids' Nike Dri-FIT Football Short-Sleeve Knit Top
Recycled Materials
Paris Saint-Germain Academy Pro
Older Kids' Nike Dri-FIT Football Short-Sleeve Knit Top
RM 99
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Older Kids' (Girls') Oversized Full-Zip Hoodie
Nike Sportswear Studio Fleece
Older Kids' (Girls') Oversized Full-Zip Hoodie
RM 165
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth Older Kids' Nike Dri-FIT Football Replica Shirt
Recycled Materials
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
Older Kids' Nike Dri-FIT Football Replica Shirt
RM 235
Nike Multi
Nike Multi Older Kids' (Boys') Dri-FIT Short-Sleeve Training Top
Recycled Materials
Nike Multi
Older Kids' (Boys') Dri-FIT Short-Sleeve Training Top
RM 95
Nike Pro
Nike Pro Older Kids' (Boys') Dri-FIT Short-Sleeve Training Top
Recycled Materials
Nike Pro
Older Kids' (Boys') Dri-FIT Short-Sleeve Training Top
RM 129
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home Older Kids' Nike Dri-FIT Football Replica Shirt
Recycled Materials
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Older Kids' Nike Dri-FIT Football Replica Shirt
RM 235
Nike Multi
Nike Multi Older Kids' Dri-FIT Short-Sleeve Top
Recycled Materials
Nike Multi
Older Kids' Dri-FIT Short-Sleeve Top
RM 89
Nike Miler
Nike Miler Older Kids' Dri-FIT Short-Sleeve Top
Recycled Materials
Nike Miler
Older Kids' Dri-FIT Short-Sleeve Top
RM 89
Nike Sportswear
Nike Sportswear Older Kids' T-Shirt
Nike Sportswear
Older Kids' T-Shirt
RM 59
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Older Kids' Nike Dri-FIT Football Shorts
Recycled Materials
Kylian Mbappé Academy
Older Kids' Nike Dri-FIT Football Shorts
RM 125
Nike Miler
Nike Miler Older Kids' Dri-FIT Shorts
Recycled Materials
Nike Miler
Older Kids' Dri-FIT Shorts
RM 125
F.C. Barcelona 2025/26 Stadium Home
F.C. Barcelona 2025/26 Stadium Home Older Kids' Nike Dri-FIT Football Replica Shirt
Recycled Materials
F.C. Barcelona 2025/26 Stadium Home
Older Kids' Nike Dri-FIT Football Replica Shirt
RM 235