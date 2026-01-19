Hauts et maillots de foot Pologne 2024 : célébrez vos héros
Soutenez votre équipe jusqu'à la victoire dans les nouveaux maillots de foot Pologne de Nike. Que vous regardiez le match avec vos amis à la maison ou que vous encouragiez les joueurs depuis les gradins, l'expérience est encore plus intense dans un maillot Pologne. Découvrez des coloris authentiques et des modèles fidèles à ceux que vous voyez sur le terrain, ornés des derniers motifs et de l'écusson de l'équipe.
Portez une tenue de champion
Enfilez le maillot domicile de votre équipe, et vous serez prêt à partager de grandes émotions, où que vous soyez dans le monde. Nous proposons les maillots de football Pologne domicile de Nike dans une sélection de coupes adaptées à votre style, des silhouettes ajustées aux coupes standards plus amples. Et parce que le foot c'est pour tout le monde, vous trouverez tout ce qu'il faut pour les membres de votre foyer. Repérez l'écusson authentique qui affirme votre loyauté, associé au Swoosh emblématique de Nike.
Rejoignez l'aventure
Quand votre équipe se prépare pour des déplacements, nos maillots Pologne extérieur sont parfaits pour les encourager. Comme les tenues domicile, ces modèles s'inspirent des derniers ensembles, et arborent des coloris et des écussons authentiques. Et grâce à des tissus extensibles respirants, créés pour les joueurs comme pour les supporters, votre nouveau maillot de l'équipe nationale de Pologne est idéal pour marquer des buts.
Jouez comme un pro
Vous représentez votre équipe lors d'un match crucial ? Vous vous rendez au parc pour une partie amicale ? Quelle que soit la façon dont vous vivez le sport, nos maillots officiels de foot Pologne sont conçus pour vous aider à délivrer votre meilleure performance. Nous fabriquons nos maillots de foot Pologne à partir de matériaux de qualité professionnelle et de notre technologie Dri-FIT unique. Ce tissu innovant évacue la transpiration de façon à ce qu'elle puisse sécher rapidement, et vous restez donc concentré, quelle que soit l'intensité du match. Vous trouverez également des modèles confortables dont les matières intègrent une pointe de stretch afin que vous puissiez tacler, tourner et sprinter facilement.
Inspirez la prochaine génération
Chez Nike, nous avons toujours pensé que les jeunes athlètes méritent des vêtements de sport qui offrent les mêmes performances que les adultes. C'est pourquoi nous fabriquons nos maillots de la Pologne enfant à partir de tissus de qualité professionnelle identiques à ceux de notre gamme pour adulte. Les fibres Dri-FIT qui évacuent l'humidité gardent les champions en herbe au frais et à l'aise plus longtemps. Et les couleurs et écussons authentiques de l'équipe leur permettent de s'identifier à leurs héros quand ils jouent.
Move to Zero de Nike : protégez notre avenir
Sauvegarder la santé de notre planète exige que nous participions tous à l'effort. Le programme Move to Zero de Nike a un objectif clair : faire arriver notre entreprise à zéro émission de carbone et zéro déchet nets. C'est pourquoi nous confectionnons un maximum de vêtements en polyester recyclé, filé à partir de bouteilles en plastique qui ne finiront pas à la décharge. Nous n'avons pas encore atteint notre but, mais nous nous en rapprochons chaque jour. Prêt à participer vous aussi ? Cherchez l'étiquette « Matières durables » en choisissant votre maillot.