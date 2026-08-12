Chaussures Nike Air Max 1 : la liberté de bouger
Au moment de leur lancement en 1987, nos baskets Air Max 1 étaient les premières chaussures dotées d'une unité Air visible de l'extérieur. Depuis, elles sont devenues la référence en matière de baskets confortables qui maintiennent le pied et permettent de bouger en toute confiance. Une fois que tu auras fait l'expérience de cet amorti révolutionnaire, tu comprendras leur succès.
Un design emblématique
En créant la chaussure Nike Air Max 1, le designer Tinker Hatfield a produit une de nos chaussures les plus emblématiques. Son inspiration provient d'une source inattendue, le Centre Pompidou à Paris, et sa conception qui met l'intérieur en évidence. Hatfield voulait rendre la technologie révolutionnaire de l'unité Nike Air visible au premier coup d'œil. Il a donc imaginé révéler l'unité Nike Air à l'extérieur de la chaussure. Les avancées technologiques du laboratoire Air de Nike lui ont permis de couper une partie de la semelle intermédiaire de façon à exposer l'unité Air. Cette caractéristique unique est encore aujourd'hui au cœur du concept de cette basket.
Une sensation ultra-légère
Repérer l'unité Air des chaussures Air Max 1, c'est facile. Tu peux la voir à travers la fenêtre sur le côté. Elle fonctionne comme un petit trampoline, qui rebondit quand tu poses ton talon dessus. Les pas ou les foulées deviennent plus confortables parce que l'unité absorbe le choc de chaque impact. Cela protège les articulations et les muscles, ce qui permet d'aller plus loin et d'être plus rapide. Nous l'avons alliée à des semelles intermédiaires en mousse légère qui procurent un amorti supplémentaire.
Silhouette classique et grande adhérence
L'unité Air n'est pas la seule technologie qui rend les baskets Nike Air Max 1 exceptionnelles. Ces chaussures intègrent de nombreuses fonctionnalités astucieuses conçues pour favoriser le mouvement. Ainsi, les semelles extérieures adhérentes et gaufrées en caoutchouc accrochent et améliorent la stabilité. De plus, les cols bas rembourrés sont élégants et confortables. Tu cherches quelque chose qui correspond à tes goûts ? Découvre les dernières nouveautés. Tu trouveras des modèles rétro, des empiècements texturés et des imprimés contrastés qui créent un look original. Quelles que soient les chaussures que tu choisisses, le Swoosh emblématique de Nike est présent.
Des modèles pour tous les âges
Nous pensons que la technologie innovante doit être pour tout le monde, y compris pour les plus jeunes athlètes. C'est pourquoi les baskets Air Max 1 sont disponibles en tailles pour enfant, des tout-petits aux ados. Si tu fais des achats pour des enfants très jeunes, opte pour un modèle doté du système Nike EasyOn qui permet d'enfiler facilement les baskets. Les lacets traditionnels créent un look classique et la fermeture à scratch leur permet de se chausser rapidement. Ils joueront sans distraction grâce aux semelles rainurées flexibles qui laissent les pieds bouger naturellement.
Vers un avenir zéro carbone
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des baskets Nike Air Max 1 portant l'étiquette « Matières durables ». Elle indique les chaussures fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels.