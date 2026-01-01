Retour à la rechercheNike Factory Store - Tejon RanchFermé • Ouvre demain à 10:00Tejon Ranch5701 Outlets at Tejon Pkwy. STE 300Arvin, CA, 93203-2458, US6618582151Consulter l'itinéraireHoraires du magasinlun. - dim.: 10:00 - 20:00ServicesRetrait de commandeAchetez vos articles préférés en ligne, puis retirez-les en magasin.Les membres ont tout à gagner-15 % sur le premier achat en magasin en devenant membre*, et plein d'autres récompenses exclusives. * Des exclusions s'appliquent.Experts NikeBénéficiez de conseils en temps réel sur le sport et le style grâce à notre équipe d'experts.Le shopping facilitéEssayez vos articles pendant 60 jours et profitez des retours sans reçu pour tous les produits en tant que Membre Nike.Promotions Nike FactoryLes modèles et promotions disponibles dans les Nike Factory Stores sont désormais disponibles en ligne.Voir les promotions Nike FactoryMagasins à proximitéRépertoire magasinsNike Clearance Store - Santa ClaritaValencia Marketplace25620 The Old Road, Unit PValencia, CA, 91381-1707, USFerme bientôt • Ferme à 21:00Nike Factory Store - CamarilloCamarillo Premium Outlets990 Camarillo Center Dr. #030Camarillo, CA, 93010-7748, USFerme bientôt • Ferme à 21:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USFerme bientôt • Ferme à 21:00