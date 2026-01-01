  1. Walking
    2. /
  2. Schuhe

Weiße Walking-Schuhe(34)

Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike V5 RNR
Schuh (Herren)
89,99 €
Nike Flex Train
Nike Flex Train Workout-Schuh für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Flex Train
Workout-Schuh für Damen
79,99 €
Nike Initiator
Nike Initiator Schuh (Damen)
Bestseller
Nike Initiator
Schuh (Damen)
84,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh (ältere Kinder)
Nike V5 RNR
Schuh (ältere Kinder)
74,99 €
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Damenschuh
Nike Air Max Moto 2K
Damenschuh
129,99 €
Nike P-6000 Utility
Nike P-6000 Utility Schuh (ältere Kinder)
Nike P-6000 Utility
Schuh (ältere Kinder)
94,99 €
Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Schuh für Damen
Nike P-6000 SE
Schuh für Damen
119,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Herren)
Frisch eingetroffen
Nike P-6000
Schuh (Herren)
124,99 €
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Workout-Schuh für Herren (extraweit)
Nike Air Monarch IV
Workout-Schuh für Herren (extraweit)
79,99 €
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
Bestseller
Nike Air Max Moto 2K
Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
129,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh (Babys/Kleinkinder)
Nike V5 RNR
Schuh (Babys/Kleinkinder)
49,99 €
Nike Defy All Day
Nike Defy All Day Herren-Trainingsschuh
Nike Defy All Day
Herren-Trainingsschuh
64,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh
Nike P-6000
Schuh
119,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Damen)
+1
Bestseller
Nike P-6000
Schuh (Damen)
119,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike V5 RNR
Schuh (Herren)
89,99 €
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herrenschuh
Frisch eingetroffen
Nike Air Max Moto 2K
Herrenschuh
129,99 €
Nike P-6000 Fade
Nike P-6000 Fade Schuh (jüngere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike P-6000 Fade
Schuh (jüngere Kinder)
79,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (ältere Kinder)
Nike P-6000
Schuh (ältere Kinder)
89,99 €
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame Mules (Herren)
Bald verfügbar
Nike Mind 001
Pregame Mules (Herren)
89,99 €
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Workout-Schuh für Herren
Nike Air Monarch IV
Workout-Schuh für Herren
79,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Damenschuh
Recyclingmaterialien
Nike V5 RNR
Damenschuh
89,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike P-6000
Schuh (ältere Kinder)
89,99 €
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Schuh (ältere Kinder)
Nike Air Max Moto 2K
Schuh (ältere Kinder)
109,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (ältere Kinder)
Nike P-6000
Schuh (ältere Kinder)
89,99 €
NIke P-6000 Fade
NIke P-6000 Fade Schuh (Babys, Kleinkinder)
NIke P-6000 Fade
Schuh (Babys, Kleinkinder)
69,99 €
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame Mule (Damen)
Bald verfügbar
Nike Mind 001
Pregame Mule (Damen)
89,99 €
Nike Mind 002
Nike Mind 002 Sneaker (Damen)
Bald verfügbar
Nike Mind 002
Sneaker (Damen)
139,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh (jüngere Kinder)
Nike V5 RNR
Schuh (jüngere Kinder)
59,99 €
Nike Motiva 2
Nike Motiva 2 Walking-Schuh für Damen
Nike Motiva 2
Walking-Schuh für Damen
109,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (ältere Kinder)
Nike P-6000
Schuh (ältere Kinder)
89,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (jüngere Kinder)
Nike P-6000
Schuh (jüngere Kinder)
79,99 €
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Workout-Schuh für Herren
Nike Free 2025
Workout-Schuh für Herren
99,99 €
Nike Aura Edge
Nike Aura Edge Schuh für Damen
Nike Aura Edge
Schuh für Damen
89,99 €
Nike Motiva
Nike Motiva Walking-Schuh (Damen)
Nike Motiva
Walking-Schuh (Damen)
30 % Rabatt
NIke P-6000 Fade
NIke P-6000 Fade Schuh (Babys, Kleinkinder)
NIke P-6000 Fade
Schuh (Babys, Kleinkinder)
69,99 €
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame Mule (Damen)
Bald verfügbar
Nike Mind 001
Pregame Mule (Damen)
89,99 €
Nike Mind 002
Nike Mind 002 Sneaker (Damen)
Bald verfügbar
Nike Mind 002
Sneaker (Damen)
139,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh (jüngere Kinder)
Nike V5 RNR
Schuh (jüngere Kinder)
59,99 €
Nike Motiva 2
Nike Motiva 2 Walking-Schuh für Damen
Nike Motiva 2
Walking-Schuh für Damen
109,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (ältere Kinder)
Nike P-6000
Schuh (ältere Kinder)
89,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (jüngere Kinder)
Nike P-6000
Schuh (jüngere Kinder)
79,99 €
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Workout-Schuh für Herren
Nike Free 2025
Workout-Schuh für Herren
99,99 €
Nike Aura Edge
Nike Aura Edge Schuh für Damen
Nike Aura Edge
Schuh für Damen
89,99 €
Nike Motiva
Nike Motiva Walking-Schuh (Damen)
Nike Motiva
Walking-Schuh (Damen)
30 % Rabatt

Weiße Walking-Schuhe: volle Leistung bei jedem Schritt

Bewege dich selbstbewusst in einem strapazierfähigen Paar weißer Walking-Schuhe von Nike. Entdecke Designs, die leichten Schaumstoff mit Nike Air-Elementen verbinden und bei jedem Schritt für federnde Unterstützung sorgen. Komfort hat für dich oberste Priorität? Dann hol dir weiße Walking-Schuhe von Nike, die mit maximaler Polsterung ausgestattet sind. Innovative Außensohlen mit speziell entworfenen Kerben im Profil wirken auf jedem Untergrund stoßdämpfend. Wenn du nach einem federleichten Tragegefühl suchst, entscheide dich für ein Modell mit mehreren Schaumstoffschichten in der Sohle. Eine ausgeprägte Rocker-Silhouette treibt dich bei jedem Schritt vorwärts.


Mit weißen Walking-Schuhen mit GORE-TEX-Obermaterial bist du für jedes Wetter gerüstet – diese Styles versprechen auch bei Regen zuverlässigen Schutz. Dank der soliden Gummisohlen finden deine Füße sicheren Halt, denn diese Designs gewährleisten optimale Traktion auf Asphalt, Gras oder in freiem Gelände. Mit einem Paar weißer Schuhe zum Walken genießt du uneingeschränkte Flexibilität – dafür sorgen federnde Zoom Air-Elemente in der Mittel- und Außensohle. Eine Kombination aus punktgenauer Unterstützung und gezielt platzierter Dämpfung steht für zuverlässige Reaktionsfreudigkeit. Und da die Außensohle mit einem speziellen Profilmuster versehen ist, haben deine Füße jederzeit sicheren Halt.


Selbst bei anspruchsvollen Wanderungen müssen deine Füße nicht überhitzen. Wähle weiße Nike-Schuhe zum Walken, deren speziell entwickelte Obermaterialien hervorragende Flexibilität versprechen und dir die Energie geben, die du für den Trail brauchst – auch bei schwierigen Bedingungen. Gepolsterte Schuhkragen erleichtern das An- und Ausziehen, während sich der Innenschuh wie eine Socke um den Mittelfuß schmiegt und für mehr Halt sorgt.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du möchtest uns dabei unterstützen? Dann setze auf weiße Walking-Schuhe von Nike, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Seit 2008 werden sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.