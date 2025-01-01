Lauf-Hoodies & -Sweatshirts: der Komfort, den du verdienst
Schnapp dir einen unserer Performance-Lauf-Hoodies, damit du es auf der Strecke vom ersten bis zum letzten Schritt bequem hast. Die Lauf-Sweatshirts mit Kapuze bestehen aus langlebigen Premium-Materialien, die dich beim Laufen unterstützen. Wie zum Beispiel unsere Nike Dri-FIT Technologie: Sie leitet Schweiß von der Haut ab und lässt ihn schneller verdunsten, sodass du bis zur Ziellinie angenehm trocken bleibst. Ein elastischer Polyester-Woll-Mix mit Waffelstruktur hingegen sorgt für Wärme und ist dabei trotzdem atmungsaktiv. Noch gemütlicher wird es in einem mittelschweren Lauf-Hoodie aus gebürstetem Fleece. Der Stoff bewahrt nicht nur die strukturierte Form des Modells, sondern verwöhnt dich auch noch mit einer weichen Innen- und einer geschmeidigen Außenseite.
Du trainierst hart und möchtest genauso gut aussehen, wie du dich fühlst? Kein Problem. Unsere Lauf-Hoodies mit überschnittenen Schultern und weiten Ärmeln bieten ein entspanntes Oversized-Tragegefühl. Daumenlöcher erhöhen die Abdeckung und verhindern, dass die Ärmel hochrutschen. Wähle alternativ ein Classic-Fit-Oberteil mit halblangem Reißverschluss, das sich perfekt unter einer Jacke tragen lässt. Dank des Reißverschlusses kannst du ganz leicht die Luftzirkulation regulieren. Setze für ultimative Flexibilität auf einen Lauf-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss. Trag ihn auf oder zu – je nachdem, wie kühl der Morgen ist. Natürlich kannst du auch ganz auf einen Reißverschluss verzichten und stattdessen Lauf-Sweatshirts mit Kapuze und geräumiger Kängurutasche wählen. Letztere ist ideal, um deine Hände zu wärmen und alle Essentials griffbereit zu halten. Dank praktischer Kordelzüge kannst du die Kapuze verstellen, während gerippte Bündchen und Säume keine Wärme entweichen lassen.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Hilf uns dabei und wähle einen Pullover zum Joggen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.