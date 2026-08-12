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Oversized Hoodies & Sweatshirts

(77)
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversize-Hoodie aus French Terry (Herren)
Nike Sportswear Club
Oversize-Hoodie aus French Terry (Herren)
69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Fleecehoodie mit Therma-FIT-Technologie (Damen)
89,99 €
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
69,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
+2
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
64,99 €
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Athletic
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
54,99 €
Team 13 Courtside
Team 13 Courtside Nike WNBA Kurz-Hoodie (Damen)
Team 13 Courtside
Nike WNBA Kurz-Hoodie (Damen)
69,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
+1
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
94,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversize-Sweatshirt (Damen)
+3
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversize-Sweatshirt (Damen)
59,99 €
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Oversize-Basketball-Hoodie für Damen
Nike Phoenix Fleece
Oversize-Basketball-Hoodie für Damen
99,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Hoodie für Damen
Nike Pregame Fleece
Oversize-Hoodie für Damen
109,99 €
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Fleece-Hoodie (Herren)
139,99 €
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
New York Knicks Courtside
Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
79,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
54,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
54,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
74,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Damen-Rundhalsshirt
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Damen-Rundhalsshirt
64,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
Nike Sportswear
Damenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
139,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
99,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Damen-Rundhalsshirt
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Damen-Rundhalsshirt
69,99 €
Jordan Flight Wings
Jordan Flight Wings Fleece-Hoodie (Herren)
Jordan Flight Wings
Fleece-Hoodie (Herren)
99,99 €
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Oversize-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für ältere Kinder (Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Studio
Oversize-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für ältere Kinder (Mädchen)
39,99 €
Jordan Flight
Jordan Flight Strickjacke (Herren)
Frisch eingetroffen
Jordan Flight
Strickjacke (Herren)
99,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
Nike Sportswear Club
French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)
59,99 €
Nike MAVN
Nike MAVN Strick-Kapuzenjacke mit Therma-FIT-Technologie für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike MAVN
Strick-Kapuzenjacke mit Therma-FIT-Technologie für Mädchen
64,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Track-Jacket (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Pregame Fleece
Oversize-Track-Jacket (Damen)
119,99 €
Chicago Bulls
Chicago Bulls Jordan Basketball Flight Fleece-Hoodie für Herren
Chicago Bulls
Jordan Basketball Flight Fleece-Hoodie für Herren
119,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
54,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
64,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Hoodie (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Hoodie (Damen)
89,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
54,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Hoodie (Damen)
Nike Pregame Fleece
Oversize-Hoodie (Damen)
109,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
64,99 €
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Therma-FIT Oversize-Golf-Hoodie (Herren)
Nike Fairway Fresh
Therma-FIT Oversize-Golf-Hoodie (Herren)
109,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Top mit verkürztem Schnitt (Damen)
Nike Pregame Fleece
Oversize-Top mit verkürztem Schnitt (Damen)
69,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Therma-FIT Rundhalsshirt für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike Mavn
Therma-FIT Rundhalsshirt für Mädchen
69,99 €
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Herrenoberteil mit Viertelreißverschluss
Jordan Flight Fleece
Herrenoberteil mit Viertelreißverschluss
89,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dance-Longsleeve aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Sportswear
Dance-Longsleeve aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
59,99 €
Nike
Nike Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen)
Nike
Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen)
74,99 €
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversize-Kapuzenjacke für ältere Kinder (Mädchen)
+1
Nike Sportswear Studio Fleece
Oversize-Kapuzenjacke für ältere Kinder (Mädchen)
44,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Fleece-Hoodie (Herren)
Jordan Brooklyn
Fleece-Hoodie (Herren)
74,99 €
Nike x LEGO® Kollektion
Nike x LEGO® Kollektion Hoodie für ältere Kinder
Nike x LEGO® Kollektion
Hoodie für ältere Kinder
59,99 €
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Therma-FIT Oversize-Golfoberteil mit Halbreißverschluss für Herren
Nike Fairway Fresh
Therma-FIT Oversize-Golfoberteil mit Halbreißverschluss für Herren
94,99 €
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Extragroßes Oberteil mit Viertelreißverschluss für ältere Kinder (Mädchen)
Nike Sportswear Studio Fleece
Extragroßes Oberteil mit Viertelreißverschluss für ältere Kinder (Mädchen)
44,99 €
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und kastiger Passform (Mädchen)
Nike Sportswear Studio
Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und kastiger Passform (Mädchen)
39,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
69,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie für Herren
Jordan Brooklyn Fleece
Hoodie für Herren
79,99 €
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Oversize-Hoodie (Herren)
Jordan Flight Fleece
Oversize-Hoodie (Herren)
89,99 €
Nike ACG "Tuff Fleece"
Nike ACG "Tuff Fleece" Hoodie
Nike ACG "Tuff Fleece"
Hoodie
114,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Track-Jacket (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Pregame Fleece
Oversize-Track-Jacket (Damen)
119,99 €
Chicago Bulls
Chicago Bulls Jordan Basketball Flight Fleece-Hoodie für Herren
Chicago Bulls
Jordan Basketball Flight Fleece-Hoodie für Herren
119,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
54,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
64,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Hoodie (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Hoodie (Damen)
89,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
54,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Hoodie (Damen)
Nike Pregame Fleece
Oversize-Hoodie (Damen)
109,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
64,99 €
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Therma-FIT Oversize-Golf-Hoodie (Herren)
Nike Fairway Fresh
Therma-FIT Oversize-Golf-Hoodie (Herren)
109,99 €
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Top mit verkürztem Schnitt (Damen)
Nike Pregame Fleece
Oversize-Top mit verkürztem Schnitt (Damen)
69,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Therma-FIT Rundhalsshirt für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike Mavn
Therma-FIT Rundhalsshirt für Mädchen
69,99 €
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Herrenoberteil mit Viertelreißverschluss
Jordan Flight Fleece
Herrenoberteil mit Viertelreißverschluss
89,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dance-Longsleeve aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Sportswear
Dance-Longsleeve aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
59,99 €
Nike
Nike Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen)
Nike
Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen)
74,99 €
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversize-Kapuzenjacke für ältere Kinder (Mädchen)
+1
Nike Sportswear Studio Fleece
Oversize-Kapuzenjacke für ältere Kinder (Mädchen)
44,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Fleece-Hoodie (Herren)
Jordan Brooklyn
Fleece-Hoodie (Herren)
74,99 €
Nike x LEGO® Kollektion
Nike x LEGO® Kollektion Hoodie für ältere Kinder
Nike x LEGO® Kollektion
Hoodie für ältere Kinder
59,99 €
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Therma-FIT Oversize-Golfoberteil mit Halbreißverschluss für Herren
Nike Fairway Fresh
Therma-FIT Oversize-Golfoberteil mit Halbreißverschluss für Herren
94,99 €
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Extragroßes Oberteil mit Viertelreißverschluss für ältere Kinder (Mädchen)
Nike Sportswear Studio Fleece
Extragroßes Oberteil mit Viertelreißverschluss für ältere Kinder (Mädchen)
44,99 €
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und kastiger Passform (Mädchen)
Nike Sportswear Studio
Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und kastiger Passform (Mädchen)
39,99 €
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
69,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie für Herren
Jordan Brooklyn Fleece
Hoodie für Herren
79,99 €
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Oversize-Hoodie (Herren)
Jordan Flight Fleece
Oversize-Hoodie (Herren)
89,99 €
Nike ACG "Tuff Fleece"
Nike ACG "Tuff Fleece" Hoodie
Nike ACG "Tuff Fleece"
Hoodie
114,99 €

Oversized Hoodies: Mach’s dir gemütlich

Beim Warm-up oder in Trainingspausen ist ein Oversized Hoodie oft genau das Richtige. Unsere Kollektion an übergroßen Sweatshirts und Hoodies bietet die passenden Farben und Designs für alle Sportarten, Athletinnen und Athleten. Mit Kapuzenjacken kannst du deine Temperatur zwischen den Einheiten regulieren, während atmungsaktive Sweatshirts für ein angenehmes Tragegefühl beim Training sorgen. Lässig geschnittene Designs garantieren maximalen Komfort und lassen sich am Spielfeldrand leicht an- und ausziehen.


Die Nike Therma-FIT Technologie macht das Beste aus der Wärme, die dein Körper erzeugt. Unsere Oversized Hoodies bestehen aus innovativen Materialien. Damit bleibt deine Körpertemperatur während des gesamten Workouts im optimalen Bereich. Du findest auch viele Optionen aus der Nike „Move to Zero“-Kampagne – unserem Plan zur Reduzierung von Abfall und Emissionen auf null. Diese Hoodies und Sweatshirts werden aus recycelten Materialien hergestellt und sind somit besser für dich und den Planeten.