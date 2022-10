Tempo liegt in der Familie: Shalane Flanagan und Nike Running

Für Shalane Flanagan geht es beim Laufen schon immer darum, in Verbindung zu bleiben – mit ihrem Land, dem sie als Silbermedaillengewinnerin über 10.000 Meter und Siegerin des New York City Marathons Ruhm einbrachte; mit ihren Eltern, durch die sie in jungen Jahren zur Lauf-Community von Boulder, Colorado, kam und jedes Wochenende an Gruppenläufen teilnahm; mit den Eliteathlet:innen des Bowerman Track Clubs, die sie trainiert und die mit ihrer Trainings-Community unzählige Kilometer in großer Höhe zurücklegen; und mit Hobbyläufer:innen wie ihren Pflegetöchtern Breauna und Keauna, die einfach nur aus Freude an Bewegung laufen. Sie alle bedeuten für Shalane Familie – auch wenn die Dynamik immer eine andere ist.