5 Anzeichen dafür, dass dein Körper einen Tag Ruhe und Regeneration braucht

3. Du schläfst schlecht.

Nach deinem täglichen Training solltest du angenehm ausgepowert und müde sein. Wenn du dann aber immer noch nicht gut schlafen kannst, wäre ein Spaziergang in etwas schnellerem Tempo wahrscheinlich besser als eine weitere hochintensive, virtuelle Spinning-Stunde. "Zu viel Training kann deinen Geist und Körper in höchste Alarmbereitschaft und in einen Zustand ständiger Unruhe versetzen", erklärt Penhollow. Das wiederum führt zu Einschlafproblemen und unruhigem sowie insgesamt zu wenig Schlaf, wie ein Bericht in der Zeitschrift Frontiers in Physiology zeigt.

In Anbetracht der Tatsache, dass Schlaf laut einer im International Journal of Sports Medicine veröffentlichten Studie der wichtigste Faktor bei der Regeneration nach dem Training ist, machst du langfristig wahrscheinlich mehr Fortschritte, wenn du dir eben diesen Schlaf gönnst, statt das siebte Workout in der Woche zu machen.