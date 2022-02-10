So baust du Muskeln auf

Sobald du dein One Rep Max für jede Übung oder die großen Muskelgruppen kennst, kannst du dich an die Auswahl der Übungen für deinen Trainingsplan machen. Orientiere dich dabei an den Richtlinien der NASM. Die Anzahl der Übungen hängt von deinem Fitnessniveau ab. Die NASM empfiehlt jedoch Athlet:innen, die Muskelmasse aufbauen möchten, zwei bis vier Übungen pro Körperregion.



Wenn du zum Beispiel die Muskeln in deinem Oberkörper trainieren möchtest, probier es mit 3 Sätzen mit je 6 Wiederholungen der folgenden Übungen:

Brustpresse

Brust-Fly

Push-up

Lat Pull-Down

Klimmzug

Schulterpresse

Seitliches Heben

Dieser Trainingsplan erfüllt die Empfehlungen zum Aufbau großer Muskeln (Hypertrophie) in Brust, Rücken und Schultern. Wenn du kräftiger geworden bist, steigere dich zunächst bis auf 12 Wiederholungen und füge erst dann einen weiteren Satz mit wiederum maximal 12 Wiederholungen hinzu.



Außerdem solltest du überlegen, wie oft du trainieren möchtest. Forscher:innen haben festgestellt, dass das Trainingsvolumen wichtiger ist als die Frequenz. Das Trainingsvolumen bezeichnet alle absolvierten Sätze und Wiederholungen sowie die Intensität oder die Widerstandsstufe.



Doch obwohl das Gesamttrainingsvolumen wichtig ist, gehen einige veröffentlichte Studien davon aus, dass eine höhere Trainingsfrequenz (drei Mal pro Woche oder öfter) für die Muskelhypertrophie von Vorteil sein kann.



Der wichtigste Faktor für ein erfolgreiches Gewichtstraining ist jedoch eine angemessene Regenerationszeit. Für den Aufbau von magerer Muskelmasse muss der Muskelproteinabbau (Muscle Protein Breakdown, MPB) niedriger sein als der Muskelproteinaufbau (Muscle Protein Synthesis, MPS).



MPB findet während des Trainings statt, wenn Muskelfasern belastet und beschädigt werden. Während der Regeneration erfolgt dann der Muskelproteinaufbau. In dieser Phase werden die beschädigten Muskelfasern mit der Hilfe von Aminosäuren (Proteinbausteine) wieder aufgebaut. Ohne angemessene Pausen kann diese Phase nicht effektiv ablaufen. Um diesen Prozess zu optimieren, spielt die Ernährung eine wichtige Rolle.