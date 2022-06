Wie funktioniert die Ableitung von Feuchtigkeit?

Während des Trainings wird der Schweiß von deiner Haut weg und auf die Fasern deines T-Shirts geleitet. Wenn dein T-Shirt aus einem natürlichen Material wie Baumwolle hergestellt ist, wird die Feuchtigkeit in die Fasern absorbiert. Dadurch fühlt sich das T-Shirt nass und schwer an.



Feuchtigkeitsabweisende Materialien wie Polyester nutzen die Kapillarwirkung. Die Fasern halten den Schweiß auf der Oberfläche und agieren als Kanäle, um den Schweiß zur äußeren Schicht deines Shirts zu transportieren. Dort angekommen verdunstet der Schweiß. "Dadurch bleibst du schweißfrei und komplett trocken", so Christine Wang, Gründerin von TheSkiGirl.com.



In den letzten Jahren haben Unternehmen die Effektivität von feuchtigkeitsableitenden Shirts für Männer und Frauen noch weiter erhöht, indem sie die Fasern schmaler gemacht haben. "Je schmaler der Durchmesser, umso mehr einzelne Fasern passen in ein Garn. Das bedeutet mehr winzige Kanäle, an denen entlang Schweiß fließen kann", sagt Janet Brady, Associate Professor of Materials Technology an der Thomas Jefferson University. Das Ergebnis: Die Fasern leiten Nässe weg und du wirst trockener und kühler.



Manche T-Shirts haben an der Innenseite des Materials ein hydrophiles (wasserabweisendes) Finish. "Das Finish leitet die Feuchtigkeit ultra-schnell von der Haut weg und transportiert sie zu den feuchtigkeitsableitenden Fasern, damit diese die restliche Arbeit erledigen können", so Brady.



