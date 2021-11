9 Vorteile von Hot Yoga für einen gesünderen Körper und Geist

Die Knochendichte verringert sich beim Älterwerden ganz automatisch. So verlieren beispielsweise Menschen, die in die Menopause kommen, bis zu 50 Prozent ihrer Knochenmasse; etwa die Hälfte davon in den ersten 10 Jahren nach Beginn der Menopause.

Einer Studie in Scientific Research von Mai 2014 zufolge erhöhten Menschen, die noch vor dem Eintreten in die Menopause in einem Zeitraum von 5 Jahren Bikram Yoga praktizierten, die Knochendichte ihrer Hüften, ihres unteren Rückens und Nackens. Die Studie kam zu dem Schluss, dass eine beheizte Umgebung die Auswirkungen von Osteoporose bei Frauen verringert, in dem sie die Durchblutung, Atmung und Transpiration verbessert.