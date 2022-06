Yoga während der Schwangerschaft: Do's und Don'ts

Während der Schwangerschaft finden in deinem Körper viele Veränderungen statt, die sich auf deine Körperhaltung auswirken und Schmerzen und Beschwerden verursachen können.



Bei vielen werdenden Müttern kommt es beispielsweise zu Schmerzen im unteren Rücken. Der Grund? Je größer der Bauch wird, desto mehr verlagert sich das Gewicht nach vorne. "Das kann zu einer Überbeanspruchung der unteren Rückenmuskulatur und einem Hohlkreuz führen, was zwangsläufig Schmerzen verursacht", erörtert Love. Doch durch das Praktizieren von Yoga kannst du deinen Core stärken und muskulären Dysbalancen vorbeugen. In manchen Haltungen massierst du zudem deinen unteren Rücken, was ihm Entlastung schenkt.



Kristoffer zufolge ist ein weiterer Vorteil, dass Yoga für eine bessere Durchblutung sorgt und so schwangerschaftsbedingte Schwellungen reduzieren kann. Bestimmte Haltungen können die Blutzirkulation in Armen, Händen, Beinen und Füßen anregen. Das ist praktisch, da genau diese Bereiche zu Schwellungen neigen.



"Sowohl für werdende Mütter als auch für ihre ungeborenen Babys ist Stress pures Gift. Yoga hilft dabei, wieder in die eigene Mitte zurückzufinden, indem der Geist mit dem Atem und der Atem mit der Bewegung verbunden wird", erläutert Kristoffer. "Du kannst Yoga auch zum Anlass nehmen, im durchgeplanten Alltag eine Pause einzulegen und die Verbindung zu deinem ungeborenen Baby zu stärken."



Es gibt viele verschiedene Yogastile für die Schwangerschaft. Pränatales Yoga ist also nicht deine einzige Option. Find heraus, was für dich persönlich die richtige Wahl ist. In jedem Fall empfehlen wir Yoga-Bekleidung für Schwangere und Mütter, die starken Halt bietet und gleichzeitig bequem ist, damit du dich nicht eingeschränkt fühlst, wenn du von einer Haltung zur nächsten übergehst. Wir haben für dich eine Liste mit Dos and Don'ts zusammengestellt, die dir den Einstieg in das Schwangerschaftsyoga erleichtern soll. Auch wenn du regelmäßig Yoga praktizierst, lohnt sich die Lektüre.