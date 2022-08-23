Zertifizierte Yoga-Lehrer:innen empfehlen: 4 Vorteile von Aerial Yoga
Sport und Bewegung
Mit diesem Workout bringst du deinen Kreislauf richtig in Schwung und lernst eine Reihe von Yoga-Posen kennen.
Aerial Yoga ist zwar aktuell ein Top-Thema in den sozialen Medien, aber es wird schon sehr lange praktiziert. Und das aus gutem Grund: Es fördert unter anderem die Herz-Kreislauf-Gesundheit und sorgt für einen besseren Gleichgewichtssinn.
"Aerial Yoga umfasst Übungen für den ganzen Körper, bei denen ein an der Decke befestigtes Tuch verwendet wird", erklärt Mariam Michael, RYT 200, zertifizierte Yogalehrerin. Durch das Tuch sind klassische Yoga-Posen wie Umkehrhaltungen ohne Kontakt mit dem Boden möglich. Außerdem kannst du mit dem Tuch neue Posen ausprobieren, da es einen Teil deines Körpergewichts trägt, was bedeutet, dass du noch besser in die Dehnung kommst als auf deiner Yogamatte.
Wenn du mit Aerial Yoga experimentierst, gehörst du zu den vielen, die seit Generationen diesen althergebrachten Yogastil praktizieren. "Mit Yoga verbinden viele schon seit langem die Unterstützung der Asanas [Yoga-Posen] durch Hilfsmittel und auch Hängepositionen", erklärt Michelle Dortignac, E-RYT 500, zertifizierte Yogalehrerin.
Heutzutage werden beim Aerial Yoga teilweise Elemente von "Fitness, Tanzen, Akrobatik und Pilates kombiniert", fügt sie hinzu. Je nach Studio und Lehrer:in kann der Schwerpunkt bei einem Kurs auf einem dieser Elemente oder auf der Kombination aller liegen.
Wenn du mit Aerial Yoga deine Yogaübungen intensivieren oder Kombinationen ausprobieren möchtest, könnten die wichtigsten Vorteile des Workouts für dich genau richtig sein.
(Verwandter Artikel: Alles über die optimale Yogamatte von Nike)
4 Vorteile von Aerial Yoga
1.Üben von Umkehrhaltungen
Da das Tuch das Körpergewicht teilweise oder komplett trägt, bietet Aerial Yoga einen guten Einstieg in Umkehrhaltungen, bei denen sich dein Kopf unterhalb deines Herzens befindet.
Mit dieser Umdrehung "verbesserst du deine Durchblutung, du kommst in Bewegung und es macht auch noch Spaß", erklärt Dortignac. Tatsächlich ergab eine Studie aus dem Jahr 2018 im International Journal of Physiology, dass durch Umkehrhaltungen im Yoga die "Durchblutung des Gehirns stark gefördert wird".
Auch als Anfänger:in kannst du beim Aerial Yoga diese Haltung einnehmen. Allerdings betont Ben Scheu, A.T.C., M.Sc. in Sportmedizin, dass diese Posen für "Leute mit Durchblutungsstörungen, Problemen mit lymphatischem Rückfluss, Schwindelgefühlen oder ähnlichen Beschwerden" riskant sein können.
(Verwandter Artikel: Yogalehrer:innen empfehlen: Die 7 besten Yoga-Übungen für Anfänger:innen)
Außerdem ergab eine Studie der University of North Georgia 2020, dass bei Patient:innen mit Herz-Lungen-Beschwerden wie Hypertonie oder koronaren Herzkrankheiten verschiedene physiologische Reaktionen auf Umkehrhaltungen möglich sind, zum Beispiel Veränderungen des Blutdrucks und des Sauerstoffverbrauchs. Die Wissenschaftler:innen zogen daraus den Schluss, dass manche Varianten von Umkehrhaltungen positiv auf Patienten mit Herzfehlern wirkten, aber es sind weitere Untersuchungen notwendig.
Wenn du Fragen dazu hast, ob Umkehrhaltungen oder andere Bewegungen im Aerial Yoga für dich geeignet sind, solltest du dich an eine Ärztin, einen Arzt oder eine andere kompetente und lizenzierte medizinische Fachkraft wenden, bevor du die Übung machst. Du kannst die Umkehrhaltungen im Aerial Yoga auch weglassen und dich auf die Standardposen mit Unterstützung durch das Tuch konzentrieren.
2.Verbessern der Herz-Kreislauf-Gesundheit
2016 ergab eine kleine Studie mit aktiven Frauen zwischen 18 und 45, die vom American Council on Exercise (ACE) durchgeführt wurde, dass mit einem sechswöchigen Aerial-Yoga-Programm verschiedene kardiovaskuläre Effekte erzielt wurden. Dazu gehören Senkungen der Risikofaktoren aufgrund von kardiometabolischen Risiken wie Blutdruck, HDL-Cholesterin und VO2max bei den Teilnehmer:innen.
Das Fazit der Studie war, dass Aerial Yoga ähnliche Vorteile hat wie Sport mit mittlerer Intensität wie Wasseraerobic und Tennis. Es wurde auch herausgefunden, dass durch "regelmäßige Übungen mit Aerial Yoga die kardiorespiratorische Fitness verbessert und verschiedene gefährliche kardiovaskuläre Krankheitsrisiken gemindert werden."
Außerdem ergab eine Studie im Journal of Clinical and Diagnostic Research 2014, dass Yoga für Patien:innen mit Herzfehlern eine sehr positive Wirkung hat. Die Teilnehmenden wurden in zwei Gruppen unterteilt: die eine machte Yoga auf Matten mit den klassischen Posen und Atemübungen; die Kontrollgruppe nahm nicht an den Yogaübungen teil.
Das Ergebnis war, dass durch ein zwölfwöchiges Yogaprogramm "der Blutdruck und die Belastung des Herzens gesenkt und die parasymphatischen Aktivitäten bei Patient:innen verbessert werden." Das parasymphatische Nervensystem unterstützt den Körper bei der Entspannung, indem es Funktionen wie den Ruhepuls und das Zusammenziehen der Bronchien zur Verlangsamung der Atmungsfrequenz entsprechend steuert.
In der Studie war Aerial Yoga zwar nicht enthalten, aber die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Experiment, die positiven Wirkungen entsprachen, wurden auch in Aerial-Varianten berücksichtigt. Allerdings sind weitere Studien notwendig.
Wenn du kardiovaskuläre Beschwerden oder Durchblutungsstörungen hast, solltest du dich von einer medizinischen Fachkraft beraten lassen.
(Verwandter Artikel: Die 4 besten Yogaposen zum Entspannen, erklärt von Expert:innen)
3.Stärkung des Core
Aerial Yoga kann ein effektives Core-Workout sein, da für die "Bewegungen mit dem Tuch viel Kraft im Core und in den Armen notwendig ist", erklärt Dortignac. Wenn deine Bewegungen akrobatischer sind, wird dein Körpergewicht durch das Tuch gehalten.
"Wenn du mit dem Kopf nach unten im Tuch hängst und den Oberkörper heben möchtest, kannst du dich nicht einfach vom Boden abstoßen", sagt sie. Stattdessen musst du deine Bauchmuskeln anspannen und praktisch einen Sit-up machen, wenn du dich in die Umkehrhaltung oder aus ihr heraus bewegen möchtest.
Auch wenn du nicht die allerschwierigsten Posen machst, kräftigst du damit eher deinen Core, wenn du deinen Körper ohne Bodenhaftung stabilisierst, erklärt Dortignac. Wenn du eine Reihe von Posen machst, "wird dein Core beansprucht, um die Bewegung zu ermöglichen und deine Wirbelsäule zu stabilisieren." Trainer:innen weisen oft darauf hin, wie dein Core beansprucht wird.
Eine Studie in einer Ausgabe des Journal of Bodywork and Movement Therapies im Jahr 2009, in der Yogatechniken auf dem Boden zur Stabilisierung des Core bewertet wurden, hob hervor, dass mit einem starken Core die Kraft im Torso verbessert wird, was fließendere, effektivere und besser koordinierte Bewegungen der Gliedmaßen ermöglicht. In dem Artikel steht auch, dass eine gut ausgebildete Core-Muskulatur hilft, das Verletzungsrisiko wegen falscher Körperhaltung zu senken.
Außerdem dreht sich bei einigen Posen im Aerial Yoga dein Oberkörper, wobei der Torso stabilisiert wird – eine Art von Drehübung für den Core. Bei anderen wird eine solche Drehung verhindert. Dies ist auch eine Art von Core-Training zum Verhindern von Drehungen, bei dem deine Bauchmuskulatur einer Belastung widersteht, damit die Wirbelsäule gerade bleibt und Bewegungen entgegengewirkt wird.
Core-Training zum Verhindern von Drehungen kann gut für alltägliche Bewegungen sein, weil "der Core meistens Bewegungen verhindert und nicht auslöst", sagt Stuart McGill, Ph.D., in einer Studie im Strength and Conditioning Journal aus dem Jahr 2010. Das ACE betont auch, dass Übungen zum Verhindern von Drehungen dabei helfen, "eine stabile Basis für verschiedene Bewegungsmuster wie Drehungen zu entwickeln."
4.Weitere Posen
Mit Aerial Yoga kannst du deine Beweglichkeit verbessern. Wenn du mit dem Tuch klassische Yoga-Asanas wie die Vorwärtsbeuge unterstützt, kannst du dich auch in Posen vertiefen, weil dein Körper "weniger beansprucht wird als auf dem Boden und du daher länger in der Position bleiben kannst", erklärt Dortignac.
Wenn du in einer Pose bleibst, dehnst du eine bestimmte Muskelgruppe statisch, was bedeutet, dass diese Muskeln ohne Bewegung gedehnt werden. Mit statischen Dehnungen kannst du die Beweglichkeit effektiv verbessern: Eine Studie in Physiotherapy Theory and Practice ergab 2016, dass mit statischen Dehnungen bei jungen Erwachsenen die Beweglichkeit ihrer Oberschenkel stark verbessert wird.
Viele finden Dehnungen mit dem Tuch leichter als klassisches Dehnen, weil das aufgehängte Tuch einen Teil des Körpergewichts trägt. Dadurch wird Druck von den Gelenken genommen und du kannst einige Posen wie die Dreieckspose mit geringerer Beanspruchung des Körpers versuchen, erklärt Michael.
Text: Hannah Singleton