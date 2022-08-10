Die Vorteile von Meditation und achtsamen Bewegungen – erklärt von Wissenschaftler:innen

Es gibt immer mehr Evidenzen dafür, dass das Praktizieren von Meditation oder achtsamen Bewegungsübungen die Werte von physiologischen Markern, die mit Stress einhergehen, verbessern kann. Dazu gehören ein niedrigerer Blutdruck und Ruhepuls, sagt Ciarán Friel, Ed.D., Forschungsassistent an den Feinstein Institutes for Medical Research, der sich mit Bewegungsphysiologie und Verhaltenswissenschaft beschäftigt.

"Ein bemerkenswertes Ergebnis ist, dass es einen Zusammenhang zwischen Meditation und einer besseren Regulierung von Cortisol gibt, dem wichtigsten Hormon bei der stressbedingten Kampf-oder-Flucht-Reaktion", sagt er.

Das ist von großer Bedeutung. Nach Angaben der Cleveland Clinic wirkt sich Cortisol auf beinahe alle Organe und Gewebe im Körper aus. Wenn das Hormon richtig reguliert wird, optimiert es die Stoffwechselfunktion, reduziert Entzündungen und stabilisiert den Blutzuckerspiegel.

Wenn die Regulierung von Cortisol jedoch gestört ist und die Werte nicht nur am Morgen erhöht sind, sondern den ganzen Tag über, kann dies zu vermehrtem Bauchfett, Schlaflosigkeit, Muskelschwäche und einer Störung des Immunsystems führen. Durch achtsame Meditation können diese Werte wieder auf ein normales Niveau gebracht werden. Beispielsweise zeigte eine Studie aus dem Jahr 2013 mit Medizinstudenten, dass bereits vier Tage Meditation den Cortisolspiegel deutlich senken.

In einer anderen Studie aus dem Jahr 2021, die sich mit Menschen mit hohen Stresspegeln befasste, wurde berichtet, dass Meditation nicht nur den Cortisolspiegel senkt, sondern dass die Wirkung auch langfristig anhalten kann.