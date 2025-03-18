So stylst du deinen Hoodie 

Unabhängig von deinen persönlichen Stylevorlieben wirst du wahrscheinlich einen Hoodie im Schrank haben. Dieses sportliche und gemütliche Basic ist nicht nur zum Faulenzen auf der Couch oder nach dem Training geeignet. Es ist generell ein modisches Statement. Mit einem farbenfrohen oder eleganten Nike Hoodie kannst du deinen Tag in Tragekomfort und Style meistern.

Was passt zu einem Hoodie? Das hängt ganz davon ab, wo du ihn tragen möchtest. Für das Fitnessstudio ist ein einfacher grauer Hoodie über einem figurbetonten Oberteil und mit Leggings oder der passenden Jogger genau richtig. Wenn du es lieber etwas verspielter magst, trage deinen Hoodie unter einer farbenfrohen Fleecejacke oder zu einem Tennisrock — diese zeitlosen Kombinationen bringen mit den richtigen Teilen frischen Wind in dein Outfit. Für ein gutes Hoodie-Outfit sind die Proportionen entscheidend. Kombiniere eine Oversize-Silhouette mit einer eng anliegenden Hose oder einen verkürzten Style mit einer weiten Jogger. Du kannst dein Ensemble für einen eleganteren Look farblich abstimmen oder einem neutralen Outfit mit einem auffälligen Sweatshirt das gewisse Etwas verleihen.

Im Anschluss findest du fünf einfache Outfitideen, um einen Hoodie ganz nach deinem Geschmack zu stylen.