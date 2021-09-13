So verwendest du Kompressionsärmel

Kompressionsstrümpfe sind enge, elastische Bänder, die üblicherweise an Beinen oder Armen getragen werden, um die Durchblutung zu unterstützen.

Athleten tragen diese Strümpfe oft an den Unterschenkeln, Ellenbogen, Knien oder Knöcheln.

Die Strümpfe zieht man wie ein Paar Socken oder Handschuhe an und schiebt sie an die richtige Position, damit sie optimal auf der Haut anliegen.Im Gegensatz zu Socken sind Kompressionsstrümpfe mit abgestufter Kompression entworfen, um den Blutkreislauf zum Herzen zu unterstützen.