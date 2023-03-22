So setzt du dir Ziele, ohne dich zu überfordern

Du fragst dich, was du beim Setzen bzw. Verfolgen von Zielen noch beachten musst? Wir verraten es dir – eine positive Einstellung.

In einer Studie aus dem Jahr 2020, die in der Fachzeitschrift PLoS One veröffentlicht wurde, wurden mehr als 1.000 Personen, die sich im Januar Vorsätze gefasst hatten, gefragt, ob sie diese Vorsätze auch ein Jahr später noch befolgten. Die Forscher:innen fanden heraus, dass die Teilnehmer:innen, die ihre Vorsätze erfolgreich einhalten konnten, positive Formulierungen verwendeten – und das sogar verglichen mit Teilnehmer:innen, die ähnliche Ziele hatten, aber eine negativere Sprache nutzten.

Wenn du zum Beispiel sagst: "Ich werde unter der Woche nicht mehr in Restaurants essen", ist das zwar vergleichbar mit: "Ich werde jeden Abend zu Hause kochen, außer zu besonderen Anlässen". Letztere Formulierung ist jedoch viel positiver. In der PLoS-One-Studie gelang es etwa 59 Prozent der Teilnehmer:innen, die bei der Zielsetzung den positiveren Ansatz verfolgten, sich an ihre ursprünglichen Vorsätze zu halten. Die Forscher:innen kamen zu dem Schluss, dass dieser Ansatz zielorientierter ist, weil er nicht auf Vermeidung beruht.

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Eine positive Einstellung lässt sich auch perfekt auf die SMART-Methode anwenden. Und sie sorgt natürlich dafür, dass das Setzen von Zielen generell mehr Spaß macht, erklärt Ryan Glatt, A.C.E.- zertifizierter Personal Trainer und Brain Health Coach für das Pacific Neuroscience Institute am Providence Saint John's Health Center in Kalifornien.

"Es gibt den Irrglauben, dass man nicht hart genug für sein Ziel arbeitet, wenn man Spaß hat, und dass eine Herausforderung automatisch etwas Mühseliges sein muss", sagt er. "Aber denk nur daran, wie viel leichter es ist, sich selbst ein wenig zu fordern, wenn man Spaß an dem hat, was man tut. Geh deine Ziele bzw. das, was du tun musst, um sie zu erreichen, also mit Begeisterung und einer positiven Einstellung an."

Das Gehirn arbeitet nach einem Belohnungssystem, dem sogenannten mesolimbischen System, fügt Glatt hinzu. Willenskraft bzw. Motivation können helfen, bis zu einem gewissen Grad durchzuhalten, doch wenn die Belohnung zu lange auf sich warten lässt, kann es sein, dass man die Lust verliert. Bei Zielen mit negativer Komponente kann dieser Motivationsverlust noch schneller eintreten als bei solchen, die neutraler formuliert sind. Indem du also eine positive Einstellung bewahrst, dir immer wieder vorsagst, welche Vorteile sich aus der Verwirklichung deiner Ziele ergeben, und dabei auch noch Spaß hast, sorgst du dafür, dass du auf dem richtigen Weg bleibst.