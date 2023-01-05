Das Sachbuch Die 1%-Methode – Minimale Veränderung, maximale Wirkung von James Clear steht seit drei Jahren auf der Bestsellerliste der New York Times. Der Autor und Unternehmer hat Millionen von Leser:innen dazu inspiriert, gesunde Verhaltensweisen und Gewohnheiten zu etablieren, und bringt es in dieser Folge mit Moderatorin Jaclyn Byrer auf den Punkt: Unsere Gewohnheiten zeigen, wer wir sind. Mittels hilfreicher Metaphern und erfrischend unkomplizierter und langfristig erfolgreicher Methoden, die von den führenden Größen der Psychologie inspiriert wurden, können wir alle Gewohnheiten entwickeln, mit denen wir jeden Tag besser werden und das erreichen, was wir uns vornehmen.