Jetzt die beste Nike Football Ausrüstung kaufen
Einkaufs-Guide
Mit der Nike Football High-Performance-Ausrüstung in deiner Tasche bist du bereit für jedes Training.
Die richtige Trainingsausrüstung ist entscheidend für ein gelungenes Football-Training. Mit den richtigen Handschuhen fängst du jeden Ball, mit den richtigen Schuhen bleibst du immer fest auf dem Boden und die Polster schützen dich bei heftigen Körperkontakten.
In diesem Guide findest du die beste Football-Trainingsausrüstung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Das beste Football Trainingsausrüstung von Nike
1. Für Kontakt: Gepolsterte Base Layer von Nike
Mit gepolsteten Base Layern von Nike Pro unter deinen Schulterpolstern und Football-Hosen erhältst du weiteren Schutz bei heftigen Kontakten im Training. Die Ober- und Unterteile zum Drunterziehen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder bieten Nike HyperStrong-Schaumstoffpolsterung an der Hüfte, den Oberschenkeln, Schultern und Rippen, damit du auch an diesen relativ empfindlichen Stellen geschützt bist.
Die Base Layer in Kompressionspassform sind leicht, atmungsaktiv und aus feuchtigkeitsabweisendem Dri-FIT-Material, damit du es beim Training immer angenehm und trocken hast.
(Verwandter Artikel: Essenzielle American-Football-Schutzausrüstung für diese Saison)
2. Für den Grip: Nike Football Handschuhe
Für Defensive Backs, Receiver und Running Backs, die beim Fangen oder Halten des Balls in harten Tacklings gern spektakulär agieren, sind Nike Football Handschuhe mit Magnigrip-Material ein absolutes Muss. Diese flexiblen Handschuhe passen sich an deine Hand an und die griffige Handinnenfläche ist ideal zum Fangen mit einer Hand.
Wenn du in der Defense spielst, sind die Nike Football Handschuhe mit Polsterung genau richtig. Sie bieten sehr gute Griffigkeit an den Handinnenflächen und Fingern und du hältst den Ball mit ihnen absolut sicher, wenn du Linemen überläufst oder Tacklings machst. Durch die Polsterung an den Fingern und am Handrücken bist du im Spiel optimal geschützt.
3. Für Turf und Platz: Nike Football Schuhe
Nike Football Schuhe sind speziell auf die besonderen Belastungen dieses Sports ausgerichtet und halten viele Spielzeiten lang.
Das Obermaterial enthält vorgeformte Elemente zur Verstärkung der Ferse und ein NikeSkin-Überzug sorgt für eine bequeme und optimierte Passform. Diese Schuhe kombinieren Strapazierfähigkeit mit extrem leichtem Tragegefühl und sind optimal für Sprints an der Seitenlinie und Übungsläufe im Training.
Mit den Stollen hast du immer festen Halt auf dem Platz. Nike Football Schuhe sorgen durch ihr breites Profil an der Untersohle für Stabilität und Traktion, wenn es auf dem Platz feucht wird. Dank des Stollens unter dem großen Zeh kannst du kraftvoll starten und die Spieler:innen der Defense abschütteln oder den Quarterback anlaufen.
(Verwandter Artikel: Die besten Nike Football Handschuhe für diese Saison)
4. Gegen Verletzungen: Nike Football Arm- und Beinschoner
Hier findest du Nike Training Schoner für Arme und Beine sowie Schoner für Knie, Unterarme, Ellbogen, Schienbeine und Oberarme, die dich bei Kontakten schützen.
Diese geschmeidigen und flexiblen Schoner verrutschen nicht und reiben nicht auf der Haut. Sie sind aus schweißableitendem Nike Dri-FIT-Material. Das abriebfeste Material schützt deine Haut bei Kontakt mit dem Boden und spezieller UVA- und UVB-Schutz blockiert die schädlichen Strahlen der Sonne.
Einige Trainingsschoner enthalten Schaumstoff an den wichtigen Stellen wie den Unterarmen oder Knien, um dich bei einem Tackling oder einem Sturz im Training zu schützen. Die Polsterung ist flexibel und bietet viel Bewegungsfreiheit.
Ein weiterer Vorteil: Die Oberfläche dieser Schoner hat mehr Grip als dein Unterarm, besonders wenn du schwitzt und du kannst den Ball damit fest in deiner Armbeuge halten, wie es sein soll.
5. Für Hydrierung: Nike Wasserflaschen
Durch Dehydrierung kann es vorkommen, dass Athlet:innen nicht mit hoher Intensität trainieren können. Den besten Trainingseffekt erzielst du, wenn du immer gut hydriert bist.
Nike Wasser- und Trinkflaschen sind aus strapazierfähigem Gummi und Plastik gefertigt, d. h. sie halten die ganze Saison, auch wenn sie oft an den Spielfeldrand geworfen werden. Viele sind mit schnelldrehenden Verschlüssen versehen, damit das Wasser nicht in Kontakt mit Matsch oder Schmutz kommen kann. Es gibt sie in 700-ml- bis 1,9-l-Versionen.
(Verwandter Artikel: 7 Nike Geschenkideen für American-Football-Spieler:innen, -Coaches und -Fans)
6. Für Übungswürfe: Nike Footballs
Nike Footballs sind für jedes Wetter geeignet. Die griffige, texturierte Oberfläche ist einfach und auch bei Feuchtigkeit und Kälte sehr gut zu greifen.
Wenn du auf einem Parkplatz werfen möchtest, ohne Schaden anrichten zu können, ist ein robuster Ball aus Gummi genau richtig. Du kannst aber auch einen Premiumball aus Kunstleder mit einem Streifen nehmen, der bei Spielen verwendet wird.
Nike Footballs gibt es in den offiziellen und kleineren Größen (zum Üben außerhalb vom offiziellen Training).
7. Für alles, was du brauchst: Nike Football Taschen
Für das Football-Training brauchst du eine Menge Ausrüstung. Mit einer großen Nike Sporttasche bist du immer gut organisiert. Das Hauptfach ist groß genug für einen Helm, ein Trikot, Schuhe und mehr, die Innentaschen mit Reißverschluss bieten getrennten Platz für deinen Mundschutz und deine Handschuhe.
Du kannst sie in der Hand tragen, den Schulterriemen verwenden oder sie als Rucksack verwenden. Nike Sporttaschen haben ein Fassungsvermögen von bis zu 120 Litern.
Text von Greg Presto