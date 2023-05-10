So reinigst du Baseball-Hosen in 6 einfachen Schritten

Wenn du Flecken auf deiner Baseball-Hose entfernen möchtest, ist die Vorbehandlung in der Regel die einfachste Methode. Am besten testest du den Fleckenentferner zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle (z. B. an der Innenseite der Hose), um Verfärbungen auszuschließen.

Nicht alle Flecken auf Baseball-Hosen sollten auf die gleiche Art und Weise behandelt werden. Bei Grasflecken zum Beispiel sollte man anders vorgehen als bei Schmutzflecken.

Behandlung von Grasflecken: Verwende einen enzymatischen Fleckenentferner, der auch als solcher gekennzeichnet ist. Bei proteinbasierten Flecken (wie Gras) sind enzymatische Fleckenentferner und Waschmittel am wirksamsten. Das liegt daran, dass diese Mittel natürlich vorkommende Proteine enthalten, die proteinbasierte Flecken abbauen.



(Verwandter Artikel: So entfernst du Grasflecken auf Schuhen)





Verwende einen enzymatischen Fleckenentferner, der auch als solcher gekennzeichnet ist. Bei proteinbasierten Flecken (wie Gras) sind enzymatische Fleckenentferner und Waschmittel am wirksamsten. Das liegt daran, dass diese Mittel natürlich vorkommende Proteine enthalten, die proteinbasierte Flecken abbauen. (Verwandter Artikel: So entfernst du Grasflecken auf Schuhen) Schmutzflecken: Schmutzflecken lassen sich in der Regel am besten mit Reinigungsmitteln entfernen, die Netzmittel enthalten, wie zum Beispiel flüssige Geschirrspülmittel, Waschmittel oder Fleckensprays. Warum? Netzmittel ermöglichen ein besseres Eindringen des Wassers in das zu reinigende Material.

Trag die Lösung auf den Fleck auf und achte darauf, dass der gesamte Fleck bedeckt ist. Leg das Kleidungsstück anschließend bis zu einer Stunde lang in warmes Wasser (das Wasser sollte nicht wärmer als 40 °C sein).

Viele Baseball-Hosen von Nike bestehen zu 100 Prozent aus Polyester und können problemlos eingeweicht werden. Kleidungsstücke, die Elastan oder ähnliche Materialien enthalten, sollten jedoch nicht eingeweicht werden. Wirf am besten einen Blick auf das Etikett.

Reinige nach dem Einweichen der Hose die verschmutzten Stellen mit einer Zahn- oder Scheuerbürste. Wasch dann die Baseball-Hose wie hier beschrieben.

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