So misst du deine Hand richtig, um deine Handschuhgröße zu ermitteln

Handschuhgrößen können je nach Design und Verwendungszweck der Handschuhe variieren. So fallen zum Beispiel Nike Trainingshandschuhe kleiner aus als Nike Laufhandschuhe.

Bei Nike Laufhandschuhen für Damen entspricht Größe S einem Handumfang von ca. 18 bis 19 cm. Ein Damen-Handschuh der Größe M ist optimal für einen Handumfang von ca. 19 bis 20 cm. Und ein Damen-Handschuh der Größe L ist auf einen Handumfang von ca. 20 bis 21,5 cm ausgelegt.

Nike Herren-Handschuhe der Größe S entsprechen einem Handumfang von ca. 18 bis 20 cm. Größe M passt auf ca. 20 bis 21,5 cm und Größe L wurde für einen Handumfang von ca. 21,5 bis 23 cm entwickelt.

Nike Unisex-Laufhandschuhe fallen in der Regel etwas größer aus. Größe S/M entspricht einem Handumfang von ca. 23 bis 24 cm und Größe M/L ist perfekt für einen Umfang von ca. 24 bis 25,5 cm geeignet.

Handschuhe müssen bequem sitzen. Sie sollten nicht zu locker sein, damit sie nicht runterrutschen oder Falten werfen, und nicht zu eng, damit die Blutzirkulation nicht behindert wird. Dabei gibt es einige Feinheiten zu beachten.

Golfhandschuhe sind zum Beispiel etwas enger anliegend, während Fußball-Torwarthandschuhe eher lockerer sitzen. Nike Handschuhe überzeugen durch Features wie schweißableitende Nike Dri-FIT-Technologie, Isolierung mit Fleece-Futter und verstellbare Riemen am Bündchen, die eine individuelle Passform ermöglichen. Sie sind somit auf vielseitigen Tragekomfort ausgelegt.