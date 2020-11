Sechs mentale Gewohnheiten erfolgreicher Athleten

15 Jahre lang hat Ryan aus nächster Nähe die mentalen Gewohnheiten und Verhaltensweisen zahlreicher Goldmedaillengewinner, Weltmeister und Rekordhalter – Frauen wie Männer – studiert. Mit den dabei gewonnenen Erkenntnissen half er den von ihm betreuten Athletinnen und Athleten, ihre Leistung auf das nächste Level heben. Kürzlich schloss sich Flaherty mit Dr. Stephanie Cacioppo, Direktorin des Brain Dynamics Laboratory an der Pritzker School of Medicine der University of Chicago und Mitglied des Nike Performance Council, zusammen, um seine Erkenntnisse mit denen der Neurowissenschaft zu vergleichen.. "Ich bin absolut beeindruckt, wie sich Ryans Erfahrungen mit unseren Erkenntnissen decken", so Dr. Cacioppo.



Diese mentalen Gewohnheiten und Verhaltensweisen sind nicht nur zukünftigen Spitzensportlern vorbehalten, so Flaherty und Dr. Cacioppo. Sie können von allen genutzt werden, die schneller laufen, besser spielen oder einfach ein besseres Leben führen wollen.



1. Sprich mit dir.

Hör nicht nur auf die Stimmen in deinem Kopf – sprich mit ihnen. Aber geh dabei strategisch vor – Experten nennen das "Self-Talk". Athletinnen und Athleten nutzen diese Selbstgespräche in nahezu allen entscheidenden Situationen, um sich zu fokussieren und das nötige Selbstvertrauen zu schaffen, damit sie Bestleistungen abrufen können. Besonders effektiv ist der Self-Talk, wenn du mit dir selbst sprichst, als wärst du dein eigener bester Freund. Das können Ermutigungen ("Du kannst das!") oder Anweisungen ("Atme tief ein.") sein, aber es ist definitiv nie wertend (also keine Selbstbeschimpfungen, wenn du im Spiel mal keinen Treffer landest oder bei einer Beförderung übergangen wirst). Es ist auch wichtig, dein Selbstgespräch in der 2. oder 3. Person zu formulieren. Sprich dich mit "du" bzw. mit "er" oder "sie" statt mit "ich" an. So gewinnst du ein wenig emotionale Distanz und begegnest dir selbst genauso freundlich und wohlwollend wie einem engen Freund.



2. Bereite dich mithilfe von Visualisierungen vor.

Viele Elite-Athleten gehen am Abend vor einem Wettkampf mental jeden einzelnen Moment des nächsten Tages durch, vom Aufstehen bis zur Siegerehrung mit der Goldmedaille. Die detaillierte innere Visualisierung einer positiven Handlung oder eines positiven Ergebnisses bereitet dich geistig darauf vor und verbessert deine Reflexe, Ausdauer und dein Selbstvertrauen in der tatsächlichen Situation. Stell dir aber nicht nur vor, dass alles perfekt läuft – spiel gedanklich auch durch, was alles schiefgehen könnte. So bist du im Fall der Fälle weniger gestresst, weil du einen Plan hast, was zu tun ist. Du kannst den Self-Talk bei wichtigen Entscheidungen anwenden (z. B. für das Vorstellungsgespräch für deinen Traumjob oder für deinen ersten Triathlon, obwohl du kein starker Schwimmer bist), aber auch in alltäglichen Situationen, z. B. beim Workout.