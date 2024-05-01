Nike präsentiert die technologischen Innovationen des Pegasus 41

Vor der Entwicklung des Pegasus 41 haben Nike Designer:innen die Laufcommunity gefragt, was sie am Pegasus vermissen. Das Ergebnis: Der Pegasus 41 ist nun nicht nur strapazierfähig und zuverlässig, sondern auch noch bequemer. Das Obermaterial des Schuhs besteht aus einem speziell entwickelten Mesh, das atmungsaktiver und bequemer ist als bei den Vorgängermodellen.



Der Pegasus 41 verfügt außerdem über ein neues, innovatives Dynamic Midfoot Fit-System. Bei diesem System ist die Schnürung des Schuhs mit einem integrierten Mittelfußband verbunden, das den gesamten Fuß umschließt. Das sorgt für umfassenden Halt, Strapazierfähigkeit und eine bequeme Passform.

Dank der neuen Features und des nachhaltigen Designs bietet der Neuzugang der Pegasus-Familie einen spannenden Blick in die innovative Zukunft des Schuhs. Der Pegasus 41 erscheint im Juni 2024 auf Nike.com und bei ausgewählten Händlern.