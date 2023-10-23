Online-Shopping: Leitfaden für richtiges Bestellen

Wenn Schuhe an uns zurückgegeben werden, versuchen wir, ihnen ein neues Leben zu geben. Das ist Teil unseres Move to Zero-Projekts, mit dem wir den CO2-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren möchten, um die Zukunft des Sports zu schützen. Sind die Schuhe quasi neu, leicht getragen oder weisen kleine Fehler auf, reinigen, desinfizieren und überarbeiten wir sie von Hand und geben sie zu einem reduzierten Preis zurück in den Verkauf. So werden sie vielleicht für andere ein neues Lieblingspaar. Durch den Kauf solcher Schuhe verlängerst du deren Lebensdauer, reduzierst den Müll und sorgst dafür, dass sie länger ihren eigentlichen Zweck erfüllen.