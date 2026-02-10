Der Release des Air Force 3 von Nike und Nigo vereint College-Homecoming und Pop-Kultur

College-Homecoming trifft auf Popkultur im Release des Air Force 3 von Nike und Nigo
Produktneuheiten
Nigos neueste Interpretation des Nike Air Force 3 ist da, zusammen mit farblich dazu passenden College-Jacken.
- Nike und der einflussreiche Designer und Künstler Nigo haben jahrelang zusammengearbeitet, um dem Air Force 3-Sneaker und der dazu passenden Sportbekleidung einen vielseitigen Twist zu geben.
- Nigo ließ sich von Film, Musik und Popkultur inspirieren, um seine Interpretation der erkennbaren Silhouette zu entwickeln.
- Das entstandene Design des Nike x Nigo Air Force 3 greift College-Homecoming auf und verknüpft die Bindung der Marke zum College-Sport mit Nigos Leidenschaft für amerikanischen Vintage-Stil.
- Der neueste Look des Nike x Nigo Air Force 3 und die dazu passenden College-Jacken sind ab dem 31. Januar 2026 in Midnight Navy und Forest Green auf humanmade.jp erhältlich. Die Schuhe und Bekleidung in Midnight Navy sind ab dem 6. Februar bei SNKRS und ausgewählten Nike Einzelhandelspartnern erhältlich.
Fans von Nigo und Nike können sich über das heiß erwartete letzte Kapitel der Nike x Nigo-Schuh- und Bekleidungskollektion freuen, auch wenn diese Freude bittersüß ist.
Aus der Zusammenarbeit von Nike mit dem renommierten Künstler und Designer, die sich auf seine Neuinterpretation des Nike Air Force 3 und die dazu passenden Sportswear-Stücke konzentriert, ist ein Schuh entstanden, der seine Kreativität auf einzigartige Weise zum Ausdruck bringt.
"Nigo [bringt] so viel Tiefgang in jedes kreative Element. Dadurch konnten wir seine Vision wiederum sehr spielerisch umsetzen", sagt Leo Sandino-Taylor, VP, Global Energy Marketing bei Nike. "Er ist wirklich Meister seiner Kunst."
Die Nike x Nigo-Modelle verleihen dem beliebten Sneaker Popkultur-Referenzen, die für den Designer von persönlicher Bedeutung sind und seine Kreationen im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere beeinflusst haben.
Nigo ist ein vielseitiger Kreativer, dessen Vision, Kuratierung und Ästhetik mehrere Generationen ansprechen. Er ist für seine modernen Laufsteg-Designs genauso bekannt wie für seine frühen Arbeiten, als er sich Anfang der 1990er Jahre in der Streetwear-Szene Tokios einen Namen machte.
Mit diesem neuesten Release liefert er jetzt eine letzte Neuinterpretation des Schuhs, der schon seit Langem ein persönlicher Favorit des Designers ist. "Der AF3 war wie ein vielschichtiges Meisterwerk, das mir damals schon sehr gefiel", sagt Nigo. "Bei meiner ersten Zusammenarbeit mit Nike wollte ich alle an dieses faszinierende Stück erinnern."
Diesmal hat der Designer den Air Force 3 – mit einer Mittelsohle aus Schaumstoff und einer Außensohle aus Gummi, die mit dem Original identisch sind – mit einem College-Homecoming-Twist versehen. Klassische Farben und Materialien, darunter Pendleton-Wolle, verknüpfen Nigos Leidenschaft für amerikanische Retro-Ästhetik mit Nikes langjähriger Bindung zum College-Sport.
Der exklusive Nike x Nigo Air Force 3, der in Midnight Navy und Forest Green auf den Markt kommt, wird optisch durch sein hochwertiges Obermaterial mit geprägten Leder-Overlays definiert, die ihm eine haptisch ansprechende Textur verleihen. Bei näherer Betrachtung findet man das Pendleton-Branding auf der Einlegesohle und ein Air Force-Logo im Kettenstich auf der Lasche.
Sowohl die Farbgebung in Midnight Navy als auch in Forest Green passen zu den farblich abgestimmten Wendejacken aus Pendleton-Wolle. Wer die früheren Modellen kennt, erkennt auch die Patches auf der Jacke, die in der restlichen Kollektion von Nigo mit Nike zu sehen sind.
Diese Artikel sind der spannende Höhepunkt der Kollektion, die erstmals mit einer Version des Air Force 3 auf den Markt kam: inspiriert von Nigos liebstem TV-Genre aus der Kindheit zusammen mit Sportbekleidung, die von seinen Lieblings-Cartoons aus Japan inspiriert wurde.
Während verschiedene Aspekte in seine kreative Vision für die Nike x Nigo-Kollektion einflossen, wurde er auch durch seinen Besuch in den Nike Headquarters inspiriert, wo er "viele Ideen aus den Archiven, dem Labor und dem dort arbeitenden Team zog", sagt Nigo. "Alles, was ich dort sah, ist in dieses Projekt eingeflossen."
Obwohl diese Kollektion bald ausläuft, können sich Fans des Künstlers über weitere Collaborations von Nike und Nigo freuen. Der Designer sagt: "Das ist nur der Anfang eines langen und spannenden Abenteuers."
Die neuen Nike x Nigo-Schuhe und -Kleidungsstücke sind ab dem 31. Januar 2026 in Midnight Navy und Forest Green auf humanmade.jp erhältlich. Die Farbgebung Midnight Navy und die Jacke sind ab dem 6. Februar bei SNKRS und ausgewählten Nike Einzelhandelspartnern erhältlich.