Die ultimativen In-Ear-Kopfhörer für jedes Workout sind jetzt erhältlich: Die Nike x Powerbeats Pro 2
Produktneuheiten
Blende alles Unnötige aus, damit du dich voll und ganz auf deine Ziele konzentrieren kannst. Erfahre alles über die Funktionen der Nike x Powerbeats 2 Pro und wo du sie kaufen kannst.
Immer fokussiert zu bleiben, indem man Ablenkungen ausblendet, kann eine Herausforderung sein – es sei denn, man hat die richtigen Ohrhörer. Begrüße deinen neuen Teamkollegen: die Nike x Powerbeats Pro 2, die erstklassigen Sound, sicher sitzende Ohrbügel und sogar ein integriertes Herzfrequenzmessgerät bieten, zusammen mit anderen überzeugenden Funktionen, die sie zu einem herausragenden Begleiter für deine Konzentration machen.
Die Earbuds wurden am 20. März 2026 weltweit veröffentlicht und sind auf Nike.com, Apple.com und in ausgewählten Apple Stores erhältlich.
Wichtigste Merkmale
Wie die ursprünglichen Powerbeats Pro ist auch die zweite Version schweißresistent, bietet neun Stunden Hörzeit und verfügt über einen Apple-Kopfhörerchip. Die Nike Powerbeats Pro 2 bauen jedoch mit einer Vielzahl von Verbesserungen auf diesem Erfolg auf. Dazu gehören:
Aktive Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus
Während es in zahlreichen Trainingssituationen nützlich ist, alle Geräusche auszublenden, musst du gelegentlich trotzdem etwas hören – zum Beispiel, wenn du auf einer belebten Straße läufst oder im Freien Fahrrad fährst. Die Nike Powerbeats Pro 2 bieten dir beide Optionen.
Herzfrequenzüberwachung
Laut der American Heart Association kann dir das Verständnis deiner Herzfrequenz helfen, deine Herzgesundheit und dein Fitnesslevel zu überwachen. Du kannst zum Beispiel die Intensität deines Workouts überprüfen und bei Bedarf anpassen. Die Nike Powerbeats Pro 2 bieten dir eine integrierte Herzfrequenzüberwachung, sodass du kein zusätzliches Gerät benötigst.
Optimiertes, stylisches Design
Im Vergleich zu den Powerbeats Pro ist diese neue Version leichter, und sogar das Ladecase ist kleiner. Das macht die Kopfhörer einfacher zu bedienen und zu transportieren, egal wo du gerade unterwegs bist. Außerdem teilen sich die Ohrhörer zum ersten Mal das ikonische Beats-Branding, indem das charakteristische „b“-Logo auf dem linken Ohrhörer und der Nike Swoosh auf dem anderen platziert sind. Jeder Ohrhörer ist zweifarbig gestaltet und weist eine Kombination aus Volt und Mattschwarz auf, die für Performance und Innovation steht. Gleichzeitig sind die Ohrhörer schweiß- und wasserfest.
Apple H2-Kopfhörer-Chip
Der Apple H2 ist ein High-Performance-Chip, der für Premium-Kopfhörer entwickelt wurde und im Vergleich zum Apple H1-Chip eine schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeit bietet. Das bedeutet eine bessere Geräuschunterdrückung, adaptiveres Audio und eine bessere Energieeffizienz. Die Nike Powerbeats Pro 2 bieten zum Beispiel eine Akkulaufzeit von bis zu 45 Stunden.
Für individuelle Passform entwickelt
Selbst die besten Ohrhörer der Welt bleiben in der Schublade, wenn sie nicht gut passen. Deshalb hat Nike dafür gesorgt, dass die Nike x Powerbeats 2 Pro über sicher sitzende Ohrbügel verfügen, die sie an Ort und Stelle halten. Es gibt auch fünf Ohrstöpselgrößen, sodass du die für dich am besten geeignete Größe finden kannst, auch wenn du in Bewegung bist.
Integration der Nike Run Club-App
Egal, ob du deine Schuhe noch nie zum Laufen geschnürt hast oder ein regelmäßiger Marathonläufer bist: Die Nike Run Club-App hat alles, was du brauchst. Die App bietet Trainingstipps, wichtige Daten, die dir helfen, Fortschritte zu machen – Tempo, Standort, Strecke, Steigung, Herzfrequenz und Zwischenzeiten – und Herausforderungen, die dich motivieren. Die Nike x Powerbeats 2 Pro lassen sich in die App integrieren, sodass du die gesamte Coaching-Power hast, wenn du sie am meisten brauchst.
Für wen sind die Nike x Powerbeats Pro 2 geeignet?
Die zusätzliche Funktionalität der Nike x Powerbeats Pro 2 im Vergleich zur Vorgängerversion macht die Ohrhörer zur ersten Wahl für eine Vielzahl von Aktivitäten und Sportler:innen:
- Läufer:innen und andere Athlet:innen, die eine sichere Passform benötigen und nicht möchten, dass die Ohrhörer selbst bei intensiven Workouts herausfallen
- Sportler:innen, die auf verschiedene Arten trainieren – Laufen, Radfahren, Krafttraining, Yoga, Dance-Fitness – und für alle Aktivitäten die gleichen Ohrhörer verwenden möchten
- Nutzer:innen der Nike Run Club App, die Coaching und Laufstatistiken in Echtzeit über die Earbuds erhalten möchten, anstatt auf eine Fitnessuhr oder ein Handy schauen zu müssen
- Sportler:innen, die Herzfrequenzdaten benötigen, um ihren Fortschritt zu verfolgen, und für diese Informationen nicht mehrere Geräte verwenden möchten
Die Nike x Powerbeats 2 Pro vereinen so viele wichtige Funktionen und Innovationen, dass Nike Athlet LeBron James die Special-Edition-Earbuds immer dann verwendet, wenn er Golf spielt.
„Ich bin seit dem ersten Tag mit den ursprünglichen Powerbeats Teil der Beats-Reise, und die Powerbeats Pro 2 bieten alles, was ich in meinem Alltag brauche, egal ob ich trainiere, mich erhole oder einfach nur meinem Leben nachgehe“, sagt er. „Das sind nicht nur meine Lieblings-Earbuds. Sie wurden für alle entwickelt, die bei der Leistung keine Kompromisse eingehen wollen.“
Häufig gestellte Fragen
Wann kommen die Nike x Powerbeats Pro 2 auf den Markt?
Die Earbuds wurden am 20. März 2026 veröffentlicht – nach einer Early-Access-Lotterie auf SNKRS – und sind jetzt erhältlich. Sie können auf Nike.com, Apple.com und in ausgewählten Apple Stores gekauft werden.
Eignen sich die Nike x Powerbeats Pro 2 zum Training?
Diese Ohrhörer zeichnen sich durch ihre Leistung bei nahezu jeder Aktivität aus, dank Funktionen wie langer Akkulaufzeit, leichtem Design, Schweiß- und Wasserbeständigkeit, Herzfrequenzüberwachung und Integration in die Nike Run Club-App.
Was ist neu bei den Nike x Powerbeats Pro 2?
Die Special-Edition-Ohrhörer verwenden den H2-Kopfhörer-Chip von Apple (die vorherige Version verwendete den Apple H1-Chip), was eine bessere Leistung und eine längere Akkulaufzeit bedeutet. Die Ohrhörer sind außerdem leichter und kleiner und haben ein innovatives, stylisches Design sowie eine integrierte Herzfrequenzüberwachung.