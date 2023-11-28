Mädchen langfristig für den Sport begeistern

Mädchen wollen Sport treiben. Sie wollen sich bewegen, sich mit anderen messen, Risiken eingehen und dazugehören. Es erfordert einiges an Arbeit, Mädchen an den Sport heranzuführen, dafür zu sorgen, dass sie die richtige Ausrüstung haben (Stichwort Sport-BHs und Haargummis) und motiviert bleiben.



Expert:innen sagen, dass sich Mädchen auf körperlicher, geistiger, emotionaler und sozialer Ebene verbessern, wenn sie sich sportlich betätigen können. Dennoch hören Mädchen doppelt so häufig mit dem Sport auf wie Jungen. Noch schlimmer sind die Zahlen für Mädchen, die in der Stadt wohnen, und für farbige Mädchen.



Die gute Nachricht ist, dass wir alle unseren Teil dazu beitragen können, Mädchen zum Sport zu bewegen und langfristig dafür zu begeistern. Mädchen brauchen einige wichtige Dinge, um eine positive und sinnvolle Beziehung zum Sport aufzubauen:



Die Möglichkeit , Teil des Teams zu sein, sich mit anderen zu messen, Freundschaften zu schließen und eine Beziehung zu ihren Mitspielerinnen und den Erwachsenen in ihrem Umfeld aufzubauen.





, Teil des Teams zu sein, sich mit anderen zu messen, Freundschaften zu schließen und eine Beziehung zu ihren Mitspielerinnen und den Erwachsenen in ihrem Umfeld aufzubauen. Auch Vorbilder wie Coaches und Menschen in ihrem Leben, die sich für Frauen im Sport begeistern, spielen eine große Rolle. Mädchen, bei denen dies alles gegeben ist, hören mit größerer Wahrscheinlichkeit nicht mit dem Sport auf, wenn sie älter werden.





wie Coaches und Menschen in ihrem Leben, die sich für Frauen im Sport begeistern, spielen eine große Rolle. Mädchen, bei denen dies alles gegeben ist, hören mit größerer Wahrscheinlichkeit nicht mit dem Sport auf, wenn sie älter werden. Um sie langfristig für den Sport zu begeistern, müssen wir eine Sportkultur schaffen, die Mädchen einbezieht und feiert. Das beginnt mit der Kultur in unseren Teams.



Nike arbeitet mit lokalen Partnern und Expert:innen zusammen, um den Trend zum Sportabbruch umzukehren. Die Erwachsenen im Leben der Mädchen können dabei als Vorreiter:innen und Verbündete dienen, indem sie positive Erfahrungen für Mädchen auf dem Platz, der Bahn, dem Spielfeld und überall dort schaffen, wo Mädchen ins Schwitzen kommen. Wir haben diesen Leitfaden erstellt, damit jeder damit anfangen kann. Und wenn du noch mehr Tipps brauchst, dann schau dir doch mal diese Merkblätter an.