Mehr als eine Hülle

Alle Menschen sind verschieden und keine zwei Körper sind gleich. Das verlangt von euch als Trainer:innen und Eltern, dass ihr alle Erscheinungsbilder annehmt und respektiert und alle Unterschiede wertschätzt. Denkt daran, dass unser Geschlecht, unsere ethnische Zugehörigkeit, unsere sexuelle Identität, eine eventuelle Beeinträchtigung oder Behinderung, unsere Religion und andere Überzeugungen und Eigenschaften beeinflussen, wie wir uns nach außen hin geben. Wenn du also das Aussehen einer Person kritisierst, kritisierst du auch, wer sie ist und wie sie sich gibt.

Unsere Worte sind mächtig und haben Einfluss darauf, wie Mädchen sich im Sport sehen. Bevor wir darüber sprechen, wie wir mit Mädchen kommunizieren, ist es wichtig, dass du über dein eigenes Körperbewusstsein nachdenkst. Schließlich beeinflusst die Art und Weise, wie du über deinen Körper denkst und sprichst, wie dein Kind oder deine Sportlerinnen über ihren Körper denken und sprechen. Frag dich selbst: Spreche ich vor meinem Kind oder meinen Sportlerinnen negativ über meinen eigenen Körper oder den Körper anderer und welche Botschaft vermittele ich damit?

Wenn wir mit Mädchen kommunizieren, wollen wir ihre Aufmerksamkeit von dem Aspekt "wie sieht mein Körper aus" auf den Aspekt "was kann mein Körper leisten und was geschieht mit ihm" lenken. Diese Verschiebung der Wahrnehmung kann Mädchen helfen, eine engere Verbindung zu ihrem Körper aufzubauen und sich auf ihre Leistung zu konzentrieren, anstatt sich auf ihr Aussehen zu fokussieren, ihre Ernährung einzuschränken und zu viel zu trainieren.