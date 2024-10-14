Worauf es bei Laufschuhen für den Winter ankommt

Nur weil es draußen kälter wird, heißt das nicht, dass du dein Training nach drinnen verlegen musst. Du solltest jedoch gezielter planen und dich gut vorbereiten. Zum Beispiel sind Schuhe, die sich im Sommer oder Herbst bewährt haben, nicht unbedingt die besten Laufschuhe für den Winter.

Studien zeigen, dass niedrige Temperaturen sowie Nässe und Schnee das Risiko von Muskel- und Gelenkverletzungen erhöhen können. Daher ist es ratsam, Schuhe zu tragen, die speziell für winterliche Bedingungen entwickelt wurden, um Verletzungen vorzubeugen. Damit du dich auf die kalte Jahreszeit vorbereiten kannst, zeigen wir dir hier einige Features von Winterschuhen, die dafür sorgen, dass du weiter trainieren kannst und deine Füße warm bleiben.