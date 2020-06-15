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Coaching-Tipps: Kinder selbst entscheiden lassen

Coaching
Letzte Aktualisierung: 15. Juni 2020

Von Nike Training

Kindern helfen, Entscheidungen zu treffen
Kindern helfen, Entscheidungen zu treffen

Indem du deine Kids dazu animierst, eigene Entscheidungen zu treffen, sorgst du dafür, dass sie in Bewegung und gut gelaunt bleiben.

Wenn wir mehr Zeit zu Hause verbringen, fällt es uns oft schwer, unsere Kinder zu Bewegung zu animieren. Nike nimmt sich die Erfahrungen von Made To Play zu Herzen und gibt einen wöchentlichen Einblick in die sechs Grundpfeiler des Coachings, damit deine Kids motiviert und in Bewegung bleiben.

Das Thema dieser Woche lautet "Entscheidungen treffen". Wir haben uns aus diesem Anlass mit Njabulo Ngxongo, Nike Coach für Sportstec in Soweto, Südafrika, in Verbindung gesetzt und ihn gebeten, uns zu erklären, wie wir Kinder dazu anregen, eigene Entscheidungen zu treffen.

Stell ihnen Fragen

"Kinder zu coachen bedeutet nicht, dass du ihnen sagst, was sie zu tun haben. Es bedeutet vielmehr, dass du ihnen zuhörst und von ihnen lernst", so Njabulo.

Stell den Kids Fragen, um ihnen zu zeigen, dass dich ihre Meinung interessiert. "Lass sie offen über ihre Gefühle sprechen. So können sie sich darin üben, eigene Entscheidungen zu treffen, die ihr Verhalten, ihr Selbstbewusstsein und ihre Führungskompetenzen verbessern."

Indem du das, was dir die Kids sagen, in dein Trainingsprogramm mit einfließen lässt, stärkst du ihr Vertrauen in dich und sorgst dafür, dass sie dich respektieren. Das ist sowohl für dich als auch für die Kids ein schönes Erlebnis.

Kindern helfen, Entscheidungen zu treffen
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Lass sie selbst entscheiden

Damit Kinder aktiv und motiviert bleiben, sorg dafür, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen. Gib ihnen zu verstehen, dass sie einen ganzen Tag lang das Sagen haben und sich selbst Aktivitäten überlegen dürfen. "Ermögliche es ihnen, sich auf spielerische Art und Weise auszudrücken, und sei offen für das, was sie vorschlagen", so Njabulo. "Das macht sie glücklich und zufrieden."

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Ursprünglich erschienen: 15. Juni 2020

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