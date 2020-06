Kindern helfen, Entscheidungen zu treffen

Stell ihnen Fragen

"Kinder zu coachen bedeutet nicht, dass du ihnen sagst, was sie zu tun haben. Es bedeutet vielmehr, dass du ihnen zuhörst und von ihnen lernst", so Njabulo.



Stell den Kids Fragen, um ihnen zu zeigen, dass dich ihre Meinung interessiert. "Lass sie offen über ihre Gefühle sprechen. So können sie sich darin üben, eigene Entscheidungen zu treffen, die ihr Verhalten, ihr Selbstbewusstsein und ihre Führungskompetenzen verbessern."



Indem du das, was dir die Kids sagen, in dein Trainingsprogramm mit einfließen lässt, stärkst du ihr Vertrauen in dich und sorgst dafür, dass sie dich respektieren. Das ist sowohl für dich als auch für die Kids ein schönes Erlebnis.