Dein ganz persönliches Einschlafritual

Natürlich wäre es super, wenn du dir vor dem Schlafengehen eine Stunde Zeit nehmen könntest, um runterzukommen. Es reichen jedoch schon zehn Minuten am Abend aus, um deinem Gehirn zu signalisieren, dass es Zeit zum Abschalten ist.



"Eine Einschlafroutine hilft deinem Körper dabei, sich zu entspannen und sanft in den Schlaf überzugehen", so Cheri Mah, Schlafexpertin, Mitglied des Nike Performance Council und wissenschaftliche Mitarbeiterin am University of California San Francisco Human Performance Center und der UCSF School of Medicine.



Ich stelle mich gerne unter die warme Dusche, was erwiesenermaßen schlaffördernd ist, und schalte alle Geräte mit Bildschirm aus, um eine Stimulierung meines Gehirns durch blaues Licht zu vermeiden. Du kannst dich natürlich auch für eine andere Routine entscheiden. Wichtig ist nur, dass du dich dabei entspannst. So kannst du beispielsweise Tagebuch schreiben, Atemübungen machen oder ein Buch lesen.



Wenn du jede Nacht vor dem Einschlafen ein paar Minuten lang das Gleiche machst, erkennt dein Körper diese Routine irgendwann als Signal zu schlafen. Im Endeffekt sind wir Menschen doch auch nur Gewohnheitstiere.



Überleg dir also, wie du dich in den zehn Minuten vor dem Zubettgehen am besten entspannen kannst, und mach daraus deine ganz persönliche Einschlafroutine.