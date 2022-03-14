3 Vorteile des Kaffeetrinkens vor und nach dem Workout

Wenn das Koffein aus dem Kaffee richtig eingesetzt wird, kann es laut Kacie Vavrek, Expertin für Sporternährung am Ohio State University Wexner Medical Center, möglicherweise die empfundene Anstrengung beim Training senken, was es dir erlaubt, härter zu trainieren.

"Studien deuten darauf hin, dass sich die Aufnahme von Koffein gerade beim Ausdauertraining und bei hochintensiven Einheiten vorteilhaft auswirkt, vor allem wenn diese Einheiten länger als 20 Minuten dauern", erläutert sie. Das gilt nicht nur für Koffein in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, sondern auch für den guten alten Kaffee.



In einer Studie von PLoS One aus dem Jahr 2013 zum Beispiel wurden die Stoffwechsel- und Leistungseffekte von koffeinhaltigen Getränken mit denen von normalem koffeinhaltigem Kaffee beim Ausdauertraining verglichen, wobei alle die gleiche Menge Koffein enthielten. Das Ergebnis: Es gab keinen wirklichen Unterschied. Es kam in allen Fällen zu einem spürbaren Leistungsanstieg, wenn das Koffein etwa eine Stunde vor dem Training aufgenommen wurde.