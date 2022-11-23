Anna Kessel, Journalistin, über Frauen in Sport und Fitness

Anna Kessel schreibt seit fast zwanzig Jahren über Frauen im Sport. Ihre Arbeit vor allem im Bereich des Frauenfußballs hat unglaublich viel bewegt. Dafür wurde sie mit dem Orden "Most Excellent Order of the British Empire" zu Ehren des 90. Geburtstags von Königin Elizabeth II ausgezeichnet. Ihr Buch Eat Sweat Play gilt als Pflichtlektüre für alle, die sich für Feminismus und Fitness interessieren. In dieser Folge spricht Kessel mit Moderatorin Jaclyn Byrer über die Geschichte des Frauensports, warum die Hürden für Frauen im Sport vor allem gesellschaftliche Ursachen haben und was wir tun können, um Frauen im Sport mehr in den Fokus zu rücken.