7 Golf-Outfits für Herren

Ein richtig gutes Golf-Outfit für Herren muss nicht kompliziert sein. Ein Poloshirt und eine Hose (oder Shorts) bilden die Grundlage. Dazu kommen die richtigen Schuhe, Handschuhe und eine Kopfbedeckung.

Außerdem nützlich während eines Tags im Golfclub (egal, ob du alle 18 Löcher oder nur die Back Nine angehst) sind ein Gürtel, eine Sonnenbrille und etwas Wärmeres zum Überziehen. Wenn die Temperaturen steigen, sind kurze Ärmel und atmungsaktive Funktionsmaterialien angesagt – und Shorts, falls du deine Waden zeigen möchtest und der Dresscode es erlaubt.

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Aber da der Dresscode für ein Herren-Golf-Outfit recht eindeutig ist, sieht man auf dem Grün nur selten etwas anderes als adrette Poloshirts, Khakihosen und Chinos. Das bedeutet allerdings nicht, dass du nicht kreativ werden und deine persönlichen Style-Grenzen mit einer neuen Farbe, einem spannenden Print oder einer modernen Silhouette erweitern kannst. Wie wäre es mit golftauglichen Rundhalsoberteilen und Jogginghosen?

Das gilt auch für Golfschuhe. Erwartet werden Captoes, Brogues oder Oxford-Schuhe. Aber wieso nicht mit speziell für den Golfplatz designten Air Jordans Blicke auf dich ziehen und dich vom Tee bis zum letzten Schlag unbesiegbar fühlen?

Egal, ob du deine erste Stunde nimmst oder dich auf ein Turnier vorbereitest: Die nachfolgenden sieben Golf-Outfits für Herren lassen dich selbstbewusst abschlagen und so dein Handicap im unteren Bereich halten.